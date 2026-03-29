アサヒ飲料、「三ツ矢の日」に全国8都市でイベント 生田絵梨花さんと2万3000本配布

アサヒ飲料は「三ツ矢の日」である3月28日、“澄みきる”体験価値を軸としたサンプリングイベント「三ツ矢サイダー 澄みきる青空バルーン」を全国8都市で同時開催した。

同社は東京・六本木ヒルズアリーナでは記者発表会を開き、3月24日付で社長に就任したばかりの近藤佳代子氏が登壇した。近藤社長は「昨年、アサヒグループはサイバー攻撃により、多くの皆様にご心配・ご迷惑をおかけした」とお詫びしたうえで、「そのような状況の中で多くの皆様から温かい応援メッセージ、励ましのお言葉をいただいた。変わらず私たちの商品を手に取ってくださった皆様に 心から感謝している。支えてくださった皆様への最大級の感謝の思いを形にし、私たち全社員の熱い思いをお届けしたい」と開催への思いを語った。

「青空お届け隊」の隊長に就任した生田絵梨花さん

ゲストには、新テレビCM「青空を飲んでゆけ。」編に出演中の生田絵梨花さんが、爽やかなブルーの衣装で登壇した。近藤社長が同商品のロゴをあしらったジャンパーと襷(たすき)を授ける「青空お届け隊」の隊長就任式や、イベントの成功を祈願した弓矢によるバルーン割りに挑戦。会場では来場者とともに「三ツ矢サイダー」で乾杯し、サンプリングを通じて“澄みきる瞬間”というブランドの世界観を体感できる場を創出した。

近藤社長も社員と共に商品を手渡しし、「生田さんの力添えもあり、青空の下でイベントを開催できたことを大変嬉しく思う」と話した。東京会場では約4200本、全国8会場合計では約2万3000本のサンプリングを実施した。

また、同社は同ブランドの爽快感やクリアな味わいを強化した商品展開を推進していく。3月17日には「三ツ矢ウルトラストロングレモン」(300ml/600mlPET)を発売。3月31日には、和歌山県産南高梅のみを使用した「三ツ矢梅ソーダ」(500mlPET)を投入する。体験型イベントやテレビCM、キャンペーンと連動させることで、商品の魅力を体験を通じて伝え、ブランドイメージ強化を図る考えだ。