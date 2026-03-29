日テレ岩田絵里奈アナ、退社直前に生放送サプライズ 父から直筆手紙…「さんざん迷惑をかけた」過去も【全文】
日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）に出演し、この日をもって番組を卒業した。3月末で退社する。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
番組の最後には、父からサプライズで直筆の手紙が届き、安村直樹アナが代読。岩田アナは目をうるませて感激した。
岩田アナは「こんなの書ける人だとまったく思ってなかったので、びっくりして。初めてです、もらったの」と驚き。父が医者だと紹介されると、「医者になりたくないってさんざん迷惑をかけたので、こういう形で最後の姿を見せられてよかったなって思います」と語った。
■岩田絵里奈アナ 父からの手紙（全文）
絵里奈へ
シューイチ卒業おめでとう。
1年目にシューイチSHOWBIZキャスターを担当した頃からいつかMCになりたいと話していたこと、そしてMCが決まった日に目を輝かせて報告してくれたことは、今でも忘れられません。
毎週楽しそうに仕事に向かっていましたね。
また、ヒデさんを心から尊敬し、優しいお人柄やMCとしての在り方、そして「俺はお前の芸能界のパパだぞ」と温かい言葉をいただいたことを、嬉しそうに話していましたね。
ヒデさんには、絵里奈を娘のように温かく支えていただきましたこと、心より感謝申し上げます。
また、自由奔放な絵里奈をいつも見守り、支えてくださったシューイチのスタッフの皆様、そして応援してくださった視聴者の皆様にも、深く御礼申し上げます。
4月からは新たなスタートですね。ヒデさんから教わった相手への気配りを胸に、周りの方への感謝を忘れず、絵里奈らしく自分の道を進んでいってください。応援しています。
父より
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
番組の最後には、父からサプライズで直筆の手紙が届き、安村直樹アナが代読。岩田アナは目をうるませて感激した。
岩田アナは「こんなの書ける人だとまったく思ってなかったので、びっくりして。初めてです、もらったの」と驚き。父が医者だと紹介されると、「医者になりたくないってさんざん迷惑をかけたので、こういう形で最後の姿を見せられてよかったなって思います」と語った。
絵里奈へ
シューイチ卒業おめでとう。
1年目にシューイチSHOWBIZキャスターを担当した頃からいつかMCになりたいと話していたこと、そしてMCが決まった日に目を輝かせて報告してくれたことは、今でも忘れられません。
毎週楽しそうに仕事に向かっていましたね。
また、ヒデさんを心から尊敬し、優しいお人柄やMCとしての在り方、そして「俺はお前の芸能界のパパだぞ」と温かい言葉をいただいたことを、嬉しそうに話していましたね。
ヒデさんには、絵里奈を娘のように温かく支えていただきましたこと、心より感謝申し上げます。
また、自由奔放な絵里奈をいつも見守り、支えてくださったシューイチのスタッフの皆様、そして応援してくださった視聴者の皆様にも、深く御礼申し上げます。
4月からは新たなスタートですね。ヒデさんから教わった相手への気配りを胸に、周りの方への感謝を忘れず、絵里奈らしく自分の道を進んでいってください。応援しています。
父より