数字の並びをじっくり観察して、□に入る数字を推理しましょう。一見複雑そうに見えても、数字の「間」に注目すれば答えが見えてくるはず。1分以内の正解を目指して挑戦してください！

写真拡大

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！

数字がだんだん大きくなっていますが、その増え方にはある共通のルールが隠されています。頭を柔らかくして考えてみましょう。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

1, 5, 13, 25, □, 61

ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。4、8、12……と増えている数自体が、ある数字の倍数になっています。

答えを見る






正解：41

正解は「41」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の数字に、4の倍数（4, 8, 12, 16……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。

数字の増え方を詳しく見てみましょう。

1 + 4 = 5
5 + 8 = 13
13 + 12 = 25

足されている数字が「4、8、12」と、4ずつ増えている（4の段の数字）のがわかりますね。

この流れでいくと、次は「16を足す」順番になります。

25 + 16 = 41

念のため、その次の数字も確認してみましょう。

41に次の4の倍数「20」を足すと……

41 + 20 = 61

最後の数字「61」とピッタリ一致しました！ よって、正解は「41」となります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)