【算数クイズ】1、5、13、25に続く数字は？ 休み時間の脳のトレーニングに
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
数字がだんだん大きくなっていますが、その増え方にはある共通のルールが隠されています。頭を柔らかくして考えてみましょう。
1, 5, 13, 25, □, 61
ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。4、8、12……と増えている数自体が、ある数字の倍数になっています。
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▼解説
今回の数列は、「前の数字に、4の倍数（4, 8, 12, 16……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。
数字の増え方を詳しく見てみましょう。
1 + 4 = 5
5 + 8 = 13
13 + 12 = 25
足されている数字が「4、8、12」と、4ずつ増えている（4の段の数字）のがわかりますね。
この流れでいくと、次は「16を足す」順番になります。
25 + 16 = 41
念のため、その次の数字も確認してみましょう。
41に次の4の倍数「20」を足すと……
41 + 20 = 61
最後の数字「61」とピッタリ一致しました！ よって、正解は「41」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字がだんだん大きくなっていますが、その増え方にはある共通のルールが隠されています。頭を柔らかくして考えてみましょう。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
1, 5, 13, 25, □, 61
ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。4、8、12……と増えている数自体が、ある数字の倍数になっています。
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正解：41正解は「41」でした。
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、4の倍数（4, 8, 12, 16……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。
数字の増え方を詳しく見てみましょう。
1 + 4 = 5
5 + 8 = 13
13 + 12 = 25
足されている数字が「4、8、12」と、4ずつ増えている（4の段の数字）のがわかりますね。
この流れでいくと、次は「16を足す」順番になります。
25 + 16 = 41
念のため、その次の数字も確認してみましょう。
41に次の4の倍数「20」を足すと……
41 + 20 = 61
最後の数字「61」とピッタリ一致しました！ よって、正解は「41」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)