超ワイドボディに三菱の技術を結集

三菱がかつて世界に提示した、一際異彩を放つ「爆速マシン」をご存知でしょうか。その名は「三菱 コンセプト XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ」です。

人気レーシングゲームシリーズ「グランツーリスモ」とのコラボレーションによって生まれたこの架空のレーシングカーは、単なるゲーム内のコンテンツという枠を超え、三菱が持つ技術の粋とデザイン哲学の集大成として今もなお多くのファンの記憶に深く刻まれています。

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ベースとなったのは、2013年の東京モーターショーに出品されたコンパクトSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI Concept XR-PHEV」です。

このモデルが掲げた「アスリートフォルム」というデザインコンセプトをさらに究極まで進化させ、モータースポーツの現場で培われたノウハウを惜しみなく注ぎ込むことで、この驚異的なスーパーカーは誕生しました。

その開発には、デザインチームだけでなく、先行車両研究グループや協力技術開発グループなど、いわば三菱の「ワークス体制」が総動員されており、三菱の本気度がうかがえる特別なプロジェクトだったと言えます。

まず目を引くのは、その圧倒的な存在感を放つスタイリングです。

フロントマスクには、三菱の象徴であるスリーダイヤを基点に、後方へ向かって鋭くウェッジしていく形状が採用されました。これは、アスリートがクラウチングスタートを切る瞬間の緊張感や瞬発力を表現したもので、見る者に強烈なインパクトを与えます。

さらに、精悍なヘッドライトや大胆に張り出した前後フェンダー、20インチの大型アルミホイールが、車両全体にスポーティかつ力強い印象を付加しています。

特筆すべきは、そのボディサイズがもたらす独特のプロポーション。全長は約4.4mと、現代の基準で見れば比較的コンパクトな部類に入りますが、一方で全幅は約2.2mという圧倒的なワイドボディを採用しています。

この「小さく低いボディに極限まで広げられた車幅」というバランスが、まさにスーパーカーと呼ぶにふさわしい迫力を生み出しており、空力性能を追求したエアロフォルムや、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を用いた軽量ボディと相まって、究極の機能美を体現しています。

パワートレインについても、三菱が得意とするプラグインハイブリッドシステムがさらに高められた状態で搭載されています。

3.0リッターエンジンと高出力モーターを組み合わせることで、最大出力は510馬力、最大トルクは103.5kgf-mという驚異的なスペックを実現しました。

この強大なパワーを余すことなく路面に伝えるのが、三菱独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」です。4輪の駆動力を最適に制御することで、優れたハンドリング性能と走行安定性を両立しており、ドライバーの意図に忠実なドライビングを可能にしています。

このXR-PHEV エボリューションが示した未来志向のデザインと技術は、後の三菱車にも大きな影響を与えました。

フロントグリルの意匠などは、次世代SUVのデザインアイデンティティを確立するためのスタディとして位置づけられ、そのDNAは「エクリプス クロス」や3代目「アウトランダー」といった市販モデルへと継承されています。

つまり、この架空のスーパーカーは、単なる夢のクルマではなく、三菱の将来を占う重要なマイルストーンとしての役割も果たしていたのです。

発表から年月が経過した現在でも、SNSやゲームコミュニティでは「今見ても全く古さを感じない」「三菱が本気を出すとここまで凄いものができるのか」といった称賛の声が絶えません。

特に、かつてのランサーエボリューションを彷彿とさせるネーミングや、ラリーフィールドで培われた技術の結晶を感じさせるその姿に、多くのファンが胸を熱くしています。「コンセプトカーだけで終わらせず、ぜひ市販してほしい」という声が出るほど、その完成度は極めて高いものでした。

2014年に「グランツーリスモ」内でデビューして以来、このマシンは三菱のレーシングカー開発の集大成として、世界中のモータースポーツファンや自動車ファンに新たな可能性を示し続けてきました。

架空のモデルでありながら、確かなリアリティと情熱を兼ね備えた「XR-PHEV エボリューション」は、三菱が誇る技術力とデザインの象徴として、これからも語り継がれていくことでしょう。