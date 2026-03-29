ファミマ、値段そのまま“なぜか45％増量作戦”第2弾商品を発売前にチェック！ バター2個のせ「大盛 明太子スパゲティ」など6品
「ファミリーマート」は、3月24日（火）から週替わりで、人気商品を価格据え置きで45％増量する「なぜか45％増量作戦」を、全国の店舗で開催。今回は、3月31日（火）から店頭に並ぶ第2弾商品をまとめて紹介する。
【写真】3月31日（火）発売！ 「なぜか45％増量作戦」第2弾商品一覧
■サンドイッチやスイーツも
第2弾ラインナップには、カレーやスパゲッティ、スイーツ、菓子など全6商品が登場する。
例えば、ロングセラー商品の「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」を“なぜか45％”増量。30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわった仕立てをたっぷりと堪能できる。
また、バターが2個のったボリューム感とお得感が特長の「大盛 明太子スパゲティ」と、たんぱく質量が25．0g（1包装あたり）と大幅アップした「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」を展開。
加えて、甘辛く味付けしたテリヤキチキンとコクのあるタマゴサラダを存分に味わえる「テリヤキチキンとたまごのサンド」もそろう。
さらに、コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねた「天使のチーズケーキ」と、「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」も45％増量して提供、バリエーション豊かな商品をお得に楽しめる。
【写真】3月31日（火）発売！ 「なぜか45％増量作戦」第2弾商品一覧
■サンドイッチやスイーツも
第2弾ラインナップには、カレーやスパゲッティ、スイーツ、菓子など全6商品が登場する。
例えば、ロングセラー商品の「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」を“なぜか45％”増量。30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわった仕立てをたっぷりと堪能できる。
加えて、甘辛く味付けしたテリヤキチキンとコクのあるタマゴサラダを存分に味わえる「テリヤキチキンとたまごのサンド」もそろう。
さらに、コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねた「天使のチーズケーキ」と、「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」も45％増量して提供、バリエーション豊かな商品をお得に楽しめる。