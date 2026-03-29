顎変形症のため両顎の骨切り手術を受けた原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、ダウンタイム真っ只中の動画を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】骨切り手術前の姿や手術直後の顔が大きく腫れた写真

しなこは2026年3月7日に更新したInstagramで、「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました」と、7時間におよぶ骨切りの手術を受けたことを明かしていた。

12日の投稿では、口の周りがまだ動かず、話しにくいことや、痛すぎて歩いただけで息切れすることなど、経過について報告。手術直後の顔が大きく腫れた写真も公開していた。

しなこ、ダウンタイム真っ只中の姿に反響

28日はXを更新し、ダウンタイム真っ只中の最新ショットを披露している。「既に鼻先とあご先が同じ縦ラインにあるの正直にうれしすぎる…。かみ合わせは、まだゴム掛け調整中で、ぴったり合うまではもうすこし時間かかりそうです。顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる。まだ痛いけど、乗り越えるぞ」

しなこの投稿にファンからは、「骨切りダウンタイムって言われても気づかないレベルすぎる」「まだ痛いんだね。お顔腫れてるの全然気にならないくらい可愛いよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）