将棋の藤井聡太六冠（23）に増田康宏八段（28）が挑戦している、棋王戦の最終・第5局が鳥取市で始まりました。「カド番」からの逆転を狙う藤井六冠か、初のタイトル獲得を狙う増田八段か、この対局に勝った方がタイトルを獲得します。

【映像】藤井聡太六冠の先手＆前夜祭の様子

先に3勝したほうがタイトルを獲得する棋王戦五番勝負の第5局は、鳥取市内で午前9時から振り駒の結果、藤井六冠の先手で始まりました。

4連覇を狙う藤井六冠は、1勝2敗と負ければタイトルを失う「カド番」に追い込まれましたが、第4局で勝利し最終・第5局に持ち込みました。

一方、挑戦者の増田康宏八段（28）は初めてのタイトル獲得を狙います。

前夜祭で藤井六冠は「五番勝負の最終局ということで、熱戦にできるように精一杯全力を尽くしたい」と意気込みを語りました。増田八段は「最終戦ということですごい緊張感がある将棋になると思うが、しっかり作戦は用意してきたつもり」と話しました。

藤井六冠は、王将戦でも1勝3敗と「カド番」に追い込まれましたが、そこから3連勝する大逆転で26日に5連覇を達成しました。

この棋王戦でも「カド番」からの逆転で4連覇を達成するのか、それとも増田八段が初タイトルを獲得するのか。持ち時間はそれぞれ4時間で、勝った方がタイトルを獲得する第5局は夕方以降に決着する見通しです。（ANNニュース）