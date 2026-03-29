『幼稚園WARS』追加キャスト3人発表で新PV解禁 制作はサンライズ×FelixFilm
2027年春に放送されるテレビアニメ『幼稚園WARS』の追加キャスト、新ティザービジュアル、テレビアニメお披露目PVが公開。あわせて、サンライズに加え、本編制作にFelixFilmが参加することも発表された。
【画像】公開された『幼稚園WARS』追加キャラクター全身絵
新ティザービジュアルは、昨年末のジャンプフェスタにて解禁されたティザービジュアルにハナ、ルーク、シルビアたちが追加されたアップデート版。ブラック幼稚園の校庭に立つ新人教諭のリタと先輩教諭のダグ。そのまわりにはリタの後輩教諭のハナ、元警官のルーク、元運び屋のシルビアが描かれ、さらにパワーアップしたイラストとなっている。
追加キャストは、ハナ役・大和田仁美、ルーク役・日野聡、シルビア役・伊瀬茉莉也の3人。大和田が演じるハナは、たんぽぽ組のリタの後輩教諭。殺し屋一族ブラッドリー一家の末っ子で、手榴弾とバットを武器に戦う。捕らえられた兄を助けてほしいとリタとダグに協力を持ちかける。
日野演じるルークは、きく組の教諭。上司殺しの罪で捕まった元警官。常にポーカーフェイスでクールな雰囲気をまとっているが、実は少女まんがをこよなく愛する片思い過激派。愛読書は『ごはんよりだんご』。
伊瀬演じるシルビアは、きく組の教諭。元運び屋で、巧みな運転テクニックを駆使して幼稚園バスを操る。二丁のサブマシンガンを使い、戦闘では常に冷静沈着。ルークを“えっち”な目で見ている。
同作は、元・伝説の殺し屋のリタが、世界の重鎮たちの子どもが通う幼稚園で働き、日々差し向けられる刺客の魔の手から園児を守る姿を描いた物語。圧倒的な力で敵を撃退するリタだが、実はイケメンに弱いという弱点があって…“世界一安全な幼稚園”で繰り広げられるバイオレンス×ラブコメディー。リタは種崎敦美（※崎＝たつさき）、タグは熊谷健太郎が演じ、監督は五味伸介氏、キャラクターデザインは山中純子氏が担当する。
【画像】公開された『幼稚園WARS』追加キャラクター全身絵
新ティザービジュアルは、昨年末のジャンプフェスタにて解禁されたティザービジュアルにハナ、ルーク、シルビアたちが追加されたアップデート版。ブラック幼稚園の校庭に立つ新人教諭のリタと先輩教諭のダグ。そのまわりにはリタの後輩教諭のハナ、元警官のルーク、元運び屋のシルビアが描かれ、さらにパワーアップしたイラストとなっている。
日野演じるルークは、きく組の教諭。上司殺しの罪で捕まった元警官。常にポーカーフェイスでクールな雰囲気をまとっているが、実は少女まんがをこよなく愛する片思い過激派。愛読書は『ごはんよりだんご』。
伊瀬演じるシルビアは、きく組の教諭。元運び屋で、巧みな運転テクニックを駆使して幼稚園バスを操る。二丁のサブマシンガンを使い、戦闘では常に冷静沈着。ルークを“えっち”な目で見ている。
同作は、元・伝説の殺し屋のリタが、世界の重鎮たちの子どもが通う幼稚園で働き、日々差し向けられる刺客の魔の手から園児を守る姿を描いた物語。圧倒的な力で敵を撃退するリタだが、実はイケメンに弱いという弱点があって…“世界一安全な幼稚園”で繰り広げられるバイオレンス×ラブコメディー。リタは種崎敦美（※崎＝たつさき）、タグは熊谷健太郎が演じ、監督は五味伸介氏、キャラクターデザインは山中純子氏が担当する。
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