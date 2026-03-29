谷原章介、装いも一変“日曜朝の顔”に 初回生放送は手ごたえ十分「息が合っていまして」
フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30)が、きょう29日に放送スタートした。生放送後、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが囲み取材に出席。谷原が、手ごたえを語った。
【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介
谷原は、初回生放送について「初めてとは思えないくらい息が合っていまして、とっても手ごたえある放送でした」とにっこり。取材中も、伊藤、鈴木アナとユーモアを交えて軽快なやり取りを見せ、相性の良さを感じさせた。
また、谷原は、『めざまし8』『サン！シャイン』など同局の朝の顔として活躍してきた。今春からは”日曜の朝の顔”となるにあたって、装いもスーツからカジュアルに変化。「首がすごく楽です。リラックスした気持ちでしゃべれます」といい、「週末をゆったりしてもらいつつ、週明けを楽しみにしてもらうという情報を届けたい」と意気込みを語った。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。
【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介
谷原は、初回生放送について「初めてとは思えないくらい息が合っていまして、とっても手ごたえある放送でした」とにっこり。取材中も、伊藤、鈴木アナとユーモアを交えて軽快なやり取りを見せ、相性の良さを感じさせた。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。