谷原章介（53）がMCを務める新ニュース番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）が29日、初回を迎えた。出演する谷原、オズワルド伊藤俊介（36）、鈴木唯アナウンサー（32）が生放送終了後、報道陣の取材に応じた。

谷原は同局のニュース番組「サン！シャイン」に出演していた際のスーツ姿とは変わり、寒色ベースの私服姿を見せた。「初めてとは思えないくらい鈴木さんと伊藤さんと息が合って、とても手応えがありました」と充実感をただよわせた。

キャスター初挑戦の伊藤は「この中で一番何が何やら」「僕が今日やったことがキャスターなのかも分かっていない」と戸惑いつつも、「和気あいあいとやれたと思います。何が正解か分からないけど、これから形が決まっていっったら」と話した。

伊藤は遅刻癖があることで知られ、時間には特に気をつけているという。前日には先輩芸人からの飲み会の誘いも断ったと明かした。谷原から「キャラ付けでしょ？」と聞かれるも「キャラ付けにしてはリスクが大きすぎる」と笑わせた。

鈴木アナは伊藤に「ニュースの話を振って良いんですか」と改めて確認。伊藤は「明確に何もしゃべれない時間がありました」とした。谷原からは「分からないなら分からないなりの疑問を話してくれると皆で会話になる」と言われ、納得。次週以降のトークが期待される。

谷原はこれまでの平日朝の番組との違いを「台本が全然違う。平日はより生活に密着したニュース、事件、世界の事象を扱うことが多いですが、週末ですのでリラックスしている時間に見てほしいもの、どちらかと言うとエンタメの情報が多くなると思います」と説明。最後に「週末をゆったりしてもらいつつ、週明けを楽しみにしてもらう情報を。日曜の朝7時って月曜日のことを考えたくないはず。先のことが楽しみになる情報をお届けしたいです」と改めて意気込みを語った。