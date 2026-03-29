シャドー起用で出し手に受け手に躍動したMF三笘薫、初タッグの鈴木淳之介とも好連係「あれも彼の魅力」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
ドリブル突破だけが代名詞に挙がるのはもはや過去の話。スコットランド戦の日本代表MF三笘薫(ブライトン)はキラーパスの出し手としても、受け手としても、初めて組む味方の引き立て役としても、あらゆる局面で違いを生み出し続ける選手として45分間躍動した。
31日にイングランド戦を控えている影響もあり、ベンチスタートとなった三笘。0-0で迎えた後半開始から左シャドーで途中出場し、開始4分にさっそく見せ場を作った。DF鈴木淳之介からの縦パスを受け、相手と駆け引きしながらドリブルで持ち運ぶと、右足トーキックで長い距離を通すスルーパス。これがFW後藤啓介に収まり、左足でのシュートにつながった。
献身的なフリーランを見せる後藤の動きを見逃さない技ありの“一刺し”。極上のパスを受けた後藤は次のように振り返った。
「本当に……感動ですよね。シントだと出てこないので、ああいうラインブレイクのタイミングでしっかり出てくる、質の良いボールが来るというのが本当に日本代表だなと。自分もそれくらいの立ち位置のクラブに行けるように頑張りたいなと思いました」(後藤)
三笘自身、ベンチで戦況を見つめていた前半からそのスペースは見極めていたという。「相手がちょっと前に出てきたところでスペースが空くのがわかっていた。4バックだったし、CBがつききれないところがあった」。後半22分にFW上田綺世のポストプレーを受けてMF伊東純也に通したスルーパスも食いついたCBをうまく逆用したものだった。
またこの日の三笘は後半25分、大外のMF中村敬斗をスピードに乗りながらサポートすると、横パスを受けながら一気に急加速。最後はトラップで大きく持ち出し、ボックス内左で右足アウトサイドシュートを狙った。結果的には相手DFのカバーに阻まれたが、まるでストライカーのような動きで、“受け手”としてのスキルも印象付けた。
そして後半33分からは3-1-4-2のインサイドハーフを担うと、集まる相手の警戒をあざ笑うかのように味方を使うことで、決勝点の起点となった。同39分、左大外でパスを受けた三笘はそのまま仕掛けると見せかけ、内側を走った鈴木淳に短いスルーパス。ここから折り返しのパスが完結し、MF伊東純也の決勝点が生まれた。
今回のイギリス遠征が昨年9月以来の代表復帰だった三笘にとって、鈴木淳との同時出場はこの日が初めてだったが、見事な好連係を発揮。「タイミングも素晴らしく、僕が1対1に入った瞬間に2対1を作れたので、僕が行くよりも使ったほうが良いと思った。あれ(攻撃参加)も彼の魅力だと思うので引き出せて良かった」と手応えを語った。
こうした機能性はW杯最終予選で主力を担ったウイングバックではなく、シャドーのポジションを担うからこそより活きている。「一つ内側で受けることでよりゴールに近いところまで運べるのでそこは大きいし、相手のほうが密集して守備をすることになって押し込むことができるので、それはサイドよりも効果がある」。中村、FW前田大然の左ウイングバック起用が続くなか、よりゴールに近いエリアでの活躍を感じさせる一戦となった。
そうして手繰り寄せた聖地ハムデン・パークでの白星は、紛れもなくW杯に向けての手応えを残した。「W杯の緊張感とは違うところがあると思うけど、ヨーロッパに対して良いサッカーをできる、結果を出せるというのは全員自信を持っている。(グループリーグで)オランダもあるし、(プレーオフを戦う)スウェーデンとポーランドはまだわからないけど、自信を持って行けるところはあると思う」。とはいえ、大事なのは次のイングランド戦。「全く強度も違うし、技術も違うと思うのでそこでできるかどうか」と気を引き締めて挑む構えだ。
(取材・文 竹内達也)
ドリブル突破だけが代名詞に挙がるのはもはや過去の話。スコットランド戦の日本代表MF三笘薫(ブライトン)はキラーパスの出し手としても、受け手としても、初めて組む味方の引き立て役としても、あらゆる局面で違いを生み出し続ける選手として45分間躍動した。
31日にイングランド戦を控えている影響もあり、ベンチスタートとなった三笘。0-0で迎えた後半開始から左シャドーで途中出場し、開始4分にさっそく見せ場を作った。DF鈴木淳之介からの縦パスを受け、相手と駆け引きしながらドリブルで持ち運ぶと、右足トーキックで長い距離を通すスルーパス。これがFW後藤啓介に収まり、左足でのシュートにつながった。
「本当に……感動ですよね。シントだと出てこないので、ああいうラインブレイクのタイミングでしっかり出てくる、質の良いボールが来るというのが本当に日本代表だなと。自分もそれくらいの立ち位置のクラブに行けるように頑張りたいなと思いました」(後藤)
三笘自身、ベンチで戦況を見つめていた前半からそのスペースは見極めていたという。「相手がちょっと前に出てきたところでスペースが空くのがわかっていた。4バックだったし、CBがつききれないところがあった」。後半22分にFW上田綺世のポストプレーを受けてMF伊東純也に通したスルーパスも食いついたCBをうまく逆用したものだった。
またこの日の三笘は後半25分、大外のMF中村敬斗をスピードに乗りながらサポートすると、横パスを受けながら一気に急加速。最後はトラップで大きく持ち出し、ボックス内左で右足アウトサイドシュートを狙った。結果的には相手DFのカバーに阻まれたが、まるでストライカーのような動きで、“受け手”としてのスキルも印象付けた。
そして後半33分からは3-1-4-2のインサイドハーフを担うと、集まる相手の警戒をあざ笑うかのように味方を使うことで、決勝点の起点となった。同39分、左大外でパスを受けた三笘はそのまま仕掛けると見せかけ、内側を走った鈴木淳に短いスルーパス。ここから折り返しのパスが完結し、MF伊東純也の決勝点が生まれた。
今回のイギリス遠征が昨年9月以来の代表復帰だった三笘にとって、鈴木淳との同時出場はこの日が初めてだったが、見事な好連係を発揮。「タイミングも素晴らしく、僕が1対1に入った瞬間に2対1を作れたので、僕が行くよりも使ったほうが良いと思った。あれ(攻撃参加)も彼の魅力だと思うので引き出せて良かった」と手応えを語った。
こうした機能性はW杯最終予選で主力を担ったウイングバックではなく、シャドーのポジションを担うからこそより活きている。「一つ内側で受けることでよりゴールに近いところまで運べるのでそこは大きいし、相手のほうが密集して守備をすることになって押し込むことができるので、それはサイドよりも効果がある」。中村、FW前田大然の左ウイングバック起用が続くなか、よりゴールに近いエリアでの活躍を感じさせる一戦となった。
そうして手繰り寄せた聖地ハムデン・パークでの白星は、紛れもなくW杯に向けての手応えを残した。「W杯の緊張感とは違うところがあると思うけど、ヨーロッパに対して良いサッカーをできる、結果を出せるというのは全員自信を持っている。(グループリーグで)オランダもあるし、(プレーオフを戦う)スウェーデンとポーランドはまだわからないけど、自信を持って行けるところはあると思う」。とはいえ、大事なのは次のイングランド戦。「全く強度も違うし、技術も違うと思うのでそこでできるかどうか」と気を引き締めて挑む構えだ。
(取材・文 竹内達也)