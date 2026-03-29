陸上自衛隊与那国駐屯地（沖縄県与那国町）が開設されて２８日で１０年となり、同駐屯地で記念式典が開かれた。

同駐屯地は、台湾から約１１０キロに位置する日本最西端の与那国島にあり、台湾有事などを念頭に機能強化が進められている。

「機能拡充は情勢変化に裏打ちされたもので、期待の表れだ。任務を遂行し続けることが南西域での防衛の要となる」。同駐屯地の小俣好史司令は同日の式典で、隊員や住民らを前に強調した。

２０１６年に開設された同駐屯地には、国境周辺の艦艇や航空機の活動を監視する沿岸監視隊が配置された。その後、航空自衛隊のレーダー監視隊を配備するなどし、２６年度には敵の航空部隊のレーダーを妨害する対空電子戦部隊を新設。３０年度には弾道ミサイルを迎撃する「０３式中距離地対空誘導弾（中ＳＡＭ）」を運用する部隊を配備する予定となっている。

同駐屯地の開設前は、陸自誘致の是非を巡り、島民が賛否両派に分かれて対立。島民の分断も懸念されていた。一方、与那国町の人口は現在、１５年の約１５００人から隊員や家族らを含め約１７００人に増加。隊員らは地域行事に参加し、島の生活に浸透している。

同町の上地常夫町長は式典のあいさつで、隊員らに「昼夜を問わず島を守っていることに感謝する。自衛隊はこの島に欠かせない仲間だ」と述べた。そのうえで「防衛省には今後とも住民への丁寧な説明を強く要望する」と注文を付けた。