お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席した。

情報番組キャスター初挑戦。初回放送を「何がなにやらって感じだったけど、みんな和気あいあいやれた。朝の情報番組は生活リズム的にあんまり見てこなかったので何が正解か分からないけど、色々形が決まっていったらいいな」と振り返った。

この日の番組でも話題になった伊藤の遅刻。妹で女優の伊藤沙莉、家族からも「遅れるのだけはマジでやめてくれ」とお達しが入ったといい「昨日、最後の仕事が千鳥さんと一緒で、もしよかったら朝まで（飲もうと言われたけど）さすがに振り切った」と告白。メインキャスターの俳優・谷原章介が「そういうときも行ってほしい。朝まで行って、楽屋までたどり着いたらいい」と冗談交じりに言うと「さすがに初回は…毎回そうですけど」とたじたじになる伊藤。谷原から「半年くらいは自制しようか」と声をかけられると、伊藤は小さくうなずいた。

寝坊防止のために目覚まし時計のほか「マネジャーにも電話してもらいました」と周囲の協力も得て、無事に初回放送を終えた。今後に向けては視聴者に「朝に似合わない芸人がどう変わっていくか、そういう一面も見てほしい」と呼びかけた。