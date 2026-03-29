敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。日本人ファンからも賛辞が相次いだ。

0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。

日本は日曜の朝9時過ぎ。デビュー2戦連発で、X上の日本人ファンにも衝撃が広がった。

「村神様降臨！！すげー！」

「ムネちゃん誇らしいよ 大好きだーーー」

「日本の三冠王は伊達じゃない」

「村上すげぇなマジで」

「すごすぎる！ 日本人選手の活躍は嬉しいね！」

「朝から元気でるなぁ」

「朝起きたら村上宗隆が開幕から2試合連続でホームラン打ってる！状態いいな」

村上はメジャーデビューとなった26日（同27日）の同カードで初アーチを放つなど2打数1安打1本塁打2四球だった。



（THE ANSWER編集部）