プロ野球・広島の元監督の緒方孝市氏の妻でタレント・緒方かな子が28日までに、自身のインスタグラムを更新。22日に閉館した広島城天守に最後に訪れたことや、15歳当時の写真をアップした。



【写真】15歳の美少女！デビュー前から可愛すぎる

広島出身の緒方は「小さい頃から何度も足を運んでいて、子供が生まれてからは子供達を連れて遊びに来てたのでとても寂しいです」とつづり、広島城をバックにパシャリ。「閉館すると決まり多くの人が日々集まっていて、私含めたくさんの人々に愛され惜しまれているのだと実感しました。上からの景色も見納めかぁと思いながら最後の思い出作りをしてきました」と思い出の場所を焼き付けていた。



また「#15歳の頃の私」とハッシュタグを付け、桜と広島城の前で撮影した古い写真もアップ。緒方は17歳で芸能界デビューしており、普通の学生だったころの貴重な写真。赤いカットーソーにウエストマークした黒いスカート姿の可憐な姿に「広島の姫がおる」「もう、アイドルのときから顔変わっとらんねぇ」「15歳のかな子さんかわいい」「今も昔も可愛い」といった声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）