スコットランド戦でアウェーユニフォームがお披露目となった

日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランドと対戦し、1-0で勝利した。

敵地ハムデン・パークでの一戦では先日発表されたばかりの白いアウェーユニフォームのお披露目となった。

白いキャンバスをイメージしたオフホワイトをベースに、そこにあしらわれた11色のストライプが特徴の新しいユニフォーム。試合を観戦していたファンの間では「このユニフォームやっぱカッコええ」「アウェーのユニフォームの方がカッコいい」「日本代表のユニフォームめちゃくちゃいいな！？」と好意的な意見も多かった。

また、アディダスのシンボルでもある三本ラインや袖、肩に入ったラインが黒いこともあって「ドイツ代表感」「ドイツみを感じる」「見れば見るほどドイツっぽい」と前回のカタール・ワールドカップ（W杯）で対戦したドイツ代表を思い出すファンも少なくなかったようだ。

日本は後半にFW伊東純也が決勝点を奪い、スコットランドを1-0で下した。中2日でイングランド代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）