「手に取って、かわいいなと思ったのはよく覚えているのですけど…」

78歳になる女性被告は横浜地裁で開かれた公判で、万引きをした当時の状況をこう振り返った。

大学を卒業して小学校教員として働き、後期高齢者の域に達している現在も学習塾で講師を務めている。法廷での振る舞いは礼儀正しく、言葉遣いは丁寧。小柄ながら背筋をしっかりと伸ばし、加齢による身体的な衰えや認知機能の低下も目立たない。“年齢の割にはしっかりしている”といった印象を持たれるタイプのように見受けられる。

ただし、前科5犯、前歴4件の窃盗常習犯でもある。

2025年12月の昼過ぎ、神奈川県内の商業施設でペンケース2個（約1400円相当）を盗んだとして窃盗罪に問われたT被告。5年前の21年3月に窃盗罪で懲役1年の実刑判決を受けて服役しており、この刑を終えてから約2年7カ月後にまたも万引きをしてしまった。

T被告は弁護人による被告人質問の中で、過食の摂食障害を患っていることを明かした。「夫との別居後まもなく、49歳ぐらいの頃からです」。さらに10年以上前に、「クレプトマニア（窃盗症）」との診断も受けた。クレプトマニアは、経済的な利益を目的とせず衝動的に万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまい、自身の意思では止められないという精神疾患の一種だ。

摂食障害と併発しやすいクレプトマニア

この摂食障害とクレプトマニアは併発しやすいことで専門家の間では知られている。T被告は通院時に医師からこの事実を聞かされて「ショックだった」と明かした。

弁護人「クレプトマニアの症状が出るのは、どういう時ですか」

T被告「よく分からなくて、病院に行くたびにどうして万引きしてしまうのかドクターにたずねていたのですが、どういう状態で出るのか…」

弁護人「万引きをするとき、自分の中では分かって取っているのか」

T被告「それは、ボンヤリしています」

弁護人「いつ気づくのですか」

T被告「家でバッグを開けたときに品物を見て、“あ、スリップした”と。万引き行為が止まっていたのに、また行為が出てしまった時に『スリップ』と（治療時の）ミーティングの際に表現していました」

今回もペンケースを手に取ったところまでは覚えていても、バッグにどう入れたかは記憶に残っていなかった。以前も同じ店で万引きしたことがあり、店の保安員が被告の様子を入店当初から監視。店を出たところで声をかけた際、T被告は「取っていません」と否定していたという。

一時は「おまじない」効果も

前回の服役を終えて出所後、クレプトマニア治療のために月1回通院。窃盗癖を持つ人をはじめ薬物乱用者らの逸脱行動の抑制に効果があるとされる「条件反射制御法」に取り組んだ。

その第一段階が「おまじない」と呼ばれるもの。体の特定のところをたたきながら「私は万引きができない」と自らに言い聞かせるように一日に多数回唱えてから、買い物に出かける。店に行くと“条件反射”のように万引きをしてしまう衝動を、自らに「おまじない」をかけることで“制御”するものだ。T被告は「おまじないが、私にとってはしっくりきていた」と効果を実感していたようで、しばらくは万引きも止まっていた。

ところが25年6月頃に自己判断で通院を止めてしまった。

弁護士「どうして通院を止めたの」

T被告「もう大丈夫、と勝手に思ってしまいました」

弁護士「そう思ったのは、どうして」

T被告「精神疾患の治療から早く卒業したい、と思っていたので…やはりちょっと恥ずかしかった。恥だと思っていたので、もう治ったと思いたかったのかなと」

離れて暮らす自身の長女には病気のことを話したことはなかった。逮捕後、実は長女が自身の病気について以前から把握していたことを知った。「驚きました」とT被告。勾留中の面会で、長女からは「あまりにも自分で何でもやろうとするから、精神的に不安定になる。気を付けた方がいい」と指摘された。

T被告「今思えば、仕事先で授業のコマ数が増えていって、生徒さんの希望者も増えて、頼られているといい気になった。生徒さんを全て受け入れて、ますます授業数が増えていった。力がないのに、自分で負担を増やしてしまった。ようやく、そういう状況になると精神的におかしくなると気づきました」

「今後は娘と病院に頼って、残っている力はもうそんなにないですけど、誰かのお役に立てればと思っております」とT被告。判決は拘禁刑1年2月（求刑・拘禁刑2年）の実刑。最後に裁判官から「あなたがやったことに責任を感じ、反省しているのはよく分かりました。治療を行っていくことで盗みをやってはいけないという気持ちを持ち続けて、周りの人に相談できれば、あなたは止められると思います」と声を掛けられ、体を震わせてすすり泣いた。

文/篠田哉 内外タイムス