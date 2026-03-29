『シューイチ』岩田絵里奈アナ、目をうるませ卒業・退社へ ロケでサウナ姿→一転、父からサプライズ
日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）が29日に放送され、MCの岩田絵里奈アナウンサーが番組を卒業した。3月末で退社する。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
父からサプライズで手紙が届き、目をうるませた岩田アナは「小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしいと思います」と感謝。
さらに、「4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、そして自分の決断をしっかり受け止めて、ちゃんと前に進んでいきたいと思います」と語った。
この日は、ロバート・秋山竜次とアルコ＆ピース・平子祐希がユニットをの「体格ブラザーズ」のロケにも参加し、「退社」を替え歌にするなど、早くもフリーアナウンサー気分。体当たりロケでは、サウナに入る場面もあった。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
父からサプライズで手紙が届き、目をうるませた岩田アナは「小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしいと思います」と感謝。
さらに、「4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、そして自分の決断をしっかり受け止めて、ちゃんと前に進んでいきたいと思います」と語った。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。