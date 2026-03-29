今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。

ニュース明けでMCを努める中山秀征から最後の出演であることを振られると「最後のシューイチ、最後の生放送です」とコメント。中山から「ニュースを読み終えてホッとしていますか」と振られると「もう仕事が終わったな。あとは慣らし運転で」と笑わせた。中山は「緊張感を持って」とツッコんでいた。

その後、番組内でロバート・秋山竜次、アルコ＆ピース平子祐希による人気ユニット「体格ブラザーズ」と、フリーアナウンサー上重聡とのロケ企画に登場。平子は同じく日本テレビを退社した上重との2人のアナウンサーが揃ったことに「辞めアナ揃えてどうするんだよ」とツッコみ。岩田アナは体格ブラザーズについて「私、めちゃくちゃファンで。シューイチが生んだスターだから」と話したが、岩田アナが着用していたのは平子の事務所の後輩にあたるタイムマシーン3号のスウェット。平子が「だったらなんでタイムマシーン3号のグッズ着てる？」とツッコまれ、「洗濯のルーティンでこうなりました」と必死で弁明した。

今後はフリーとして活動していくことを明かした岩田アナは「売れている方もいっぱいいるから、埋もれないような新しい何かを見つけない」と悩み相談。秋山から「飯は食べられるのか？」と聞くと、岩田アナは元気に「飯も食べられます！」と宣言。「マイクロビキニいける？」と聞かれるとバラエティーのノリで「いけますっ！」と威勢良く返事した。

岩田アナは番組の最後で同じく番組を卒業する佐藤アナウンサーとともにあいさつ。自身の名前の由来となったサザンオールスターズの「いとしのエリー」が流される中、父からサプライズで手紙が読まれた。これを聞きながら岩田アナは感激した様子で聞き入り「こんなの初めてです」「こんなの書ける人だと全く思ってなかったので、びっくりしてます」と感謝した。

中山は「お父さん、お医者さんで。小さい時から、あんまり多くを語る方ではなかったんでしょ？」と話を振ると、岩田アナは目を潤ませ、「寡黙ですし、本当にびっくりしてます。“医師になりたくない”って散々迷惑をかけたので。こういう形で、最後の姿を見せられてよかったなと思ってます」と話した。

中山は「出会ったときは新入社員だったわけですけども、それで『シューイチ』を離れることになって、それでも『シューイチ』がやりたいというこで、その思いをいろんなところで語ってくれて、それをまた日本テレビさんが『シューイチ』に返してくれたと。で、帰ってきたかなと思ったら独立だというですね。岩田さんらしいというか」と苦笑。「まさにこれ岩田くんというか、岩田しかできないようなことだなと思いました」とメッセージ。

岩田アナも「これまでご覧いただいた皆様、ありがとうございました」と感謝。「小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしく思います。8年ということで、多分いろいろ辛いことあったと思うんですけど、今振り返っても何も思い出せないぐらい、本当に笑い転げた8年間だったなって思ってます」と笑顔を浮かべた。

続けて「特に『シューイチ』は新人の頃に入って、あまりにアットホームで、本当にみんなが楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間の皆様に伝わる温かい番組で、最後こうやって自分の夢を叶える形で『シューイチ』に始まって『シューイチ』に終われたことを、とてもうれしく思いますし、毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした」と笑顔。「4月から新しい道になるんですけど、皆さんに恩を返せるように、そして自分の決断を、しっかり、あの、受け止めて、ちゃんと前に進んでいきたいと思います。本当に皆さん8年間ありがとうございました」と頭を下げた。

エンディングでも、中山は「岩田アナウンサーは、本当に最後の最後までやっぱり盛り上げてくれましたね。いつもは靴を脱いでニュースを読んだり、かゆいところに足をかいたり、時にはお菓子を食べながらやってみたり。これまでにないアナウンサーのスタイルを作りました。おそらく日本テレビ、いや、他局含めて、これまでもいないし、これからもいないかもしれない。そういうアナウンサーとしてこれからも歩んでいってほしい。これからは他局もお会いする機会があるかな」とエール。これは岩田アナは「SHOWBIZコーナーやって、MCやって、まだコメンテーター残ってるかなと。数年かけて、いろいろ中身を詰めてくるんで頑張ります」と今後の出演にも意欲。最後は笑顔でエンディングを迎えた。