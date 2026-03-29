日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「焙烙焼き」という漢字を読めますか。「焙」が読めれば……。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ほうろくやき

焙烙焼きは、素焼きの土器である「焙烙（ほうろく）」を使って食材を乾煎りしたり焼いたりする調理法、またはその料理を指します。「ほうらくやき」と呼ばれることもあります。

焙烙は底が平らで浅い皿状の土器で、取っ手がないのが特徴です。古くは茶葉を炒る、胡麻を煎る、豆を炒るなど、乾煎りを目的とした道具として使われてきました。この焙烙を直火にかけ、油を使わずに食材を加熱する方法で、素材の風味をそのまま引き出す調理として知られています。

焙烙焼きの代表的な食材としては、豆類、栗、芋、魚介類などがあります。とくに栗の焙烙焼きは古くから行われており、殻付きの栗を焙烙に入れて火にかけ、焦げ目がつくまで乾煎りすることで、香ばしい風味が出ます。

干物を焙烙で温める方法も古くから行われてきた調理法で、直火で炙るより焦げにくく、均一に熱が入る利点があります。

京都では粉山椒を作るための山椒の実を煎るために使われることがあります。山椒の香りを引き出すために焙烙が適しているとされ、現在でも専門店では焙烙を使った加工が行われています。

焙烙焼きという名称は、中国語表記に由来すると考えられています。

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【難読漢字】食べ物当て「焙烙焼き」 土器が名前の由来（2枚）