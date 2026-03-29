「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手が２９日、試合前練習前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者２人に対することを３セット行い、安打性の当たりは０本、２奪三振、２１球だった。

まずは増田陸を中飛に打ち取ると、浦田は空振り三振。２セット目は増田陸を一ゴロ、浦田は見逃し三振、３セット目はそれぞれ右飛、左飛に打ち取って、笑顔でマウンドを降りた。

昨季４６セーブを挙げてセーブ王を獲得した守護神。今季はＷＢＣにキューバ代表として出場した影響で来日が大幅に遅れ、開幕前日の２６日にチームに合流。開幕１軍メンバーからは外れたが、開幕後も１軍に帯同し、練習を続けてきた。

現在、チームはブルペン陣が一丸となって支えている。勝利した開幕戦は６回まで投げた竹丸からバトンを受け取り、七回に船迫、八回は北浦、九回には田中瑛が登板。無失点リレーをつなぎ、田中瑛はプロ初セーブを挙げていた。

また同じく開幕が遅れている大勢も２８日の２軍・日本ハム戦で登板し、１回無失点２奪三振。この日から１軍に再合流後、状態を確認した上で今後を決める方針。八、九回の勝ちパターンがまもなく整いそうだ。