歌手の工藤静香（55）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ゴールド・ドレス姿を披露した。

「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」とつづり、28日に金沢市・本多の森北電ホールでフルオーケストラとの共演コンサートを開催したことを報告。

ゴールドのドレス姿の写真などをアップし「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう。また皆さまとお目にかかれます日を、心より楽しみにお待ちしております。金沢公演にいらしてくださった皆様、とても温かくてほっこりでした。ありがとうございました」と感謝した。

そして、「指揮・胗澤寿男 ピアノ・澤近泰輔 京都フィルハーモニー 室内合奏団 特別交響楽団 ドレス ジュエリー @ninaricci スタイリスト @ryokkissie」と紹介し「必ずやる裾チェック。笑」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「このお衣装すっごく素敵です」「美しいお姿」「ゴールドの人魚姫」「めっちゃ美しい」「キレイですぅ」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。