３月いっぱいで同局を退社する日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２９日、ＭＣを務めていた同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を卒業した。

８日の放送で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と生報告していた岩田アナ。この日は番組冒頭でニュースを読み上げ、その後ＭＣの中山秀征に「さあ、岩田さん、きょう実は最後の『シューイチ』」と語りかけられると岩田アナは「はい。最後の『シューイチ』、最後の生放送です」と答えた。

番組最後にはサプライズで医師である父からの手紙を安村直樹アナが代読。岩田アナはこめかみに両手をあててうるんだ目から涙をこぼすのをこらえた。そして最後は「これまでご覧いただいたみなさん、ありがとうございました。小さいころにテレビにたくさん笑顔をもらって、そのテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしく思います」と感謝。また「（入社して）８年ということで色々つらいこともあったと思うのですが、今振り返っても何も思い出せないくらい本当に笑い転げた８年間だったなと思います。特に『シューイチ』は新人のころに入って、あまりにアットホームで本当にみんなが楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間のみなさまにも伝わる温かい番組、最後こうやって自分の夢をかなえる形で『シューイチ』に始まって『シューイチ』に終われたことをうれしく思います。毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした」と語った。最後は「４月から新しい道になるのですが、みなさんにご恩を返せるように、そして自分の決断をしっかり受け止めてちゃんと前に進んでいきたいと思います。本当にみなさん８年間ありがとうございました」と深々と頭を下げた。

また佐藤梨那アナも同時に番組を卒業。４月からは同局の黒田みゆアナが中山秀征とともに日曜ＭＣを務める。また滝菜月アナも同番組に加入する。

岩田アナをめぐっては、今年１月に、退社することが判明。同局もスポーツ報知の取材に対し「３月に退社することは事実です」と認めた。退社後はフリーアナの宮根誠司らを擁する芸能事務所「テイクオフ」に所属することがスポーツ報知の取材で分かっている。

岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社し、わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」（土曜・前５時５５分、日曜・前７時半）の日曜ＭＣなど、現在３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かった。