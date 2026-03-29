野球解説者の張本勲氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、米大リーグで今季から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」が導入されたことを報じた。

投手、捕手、打者が球審の判定に対して異議を申し立てることができる。それぞれが投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、機械判定の要求が可能。各チームは毎試合２度の権利を持ち、判定が覆れば回数は減らない。球場のスクリーンにもストライクゾーンと投球の通過場所が映し出され、ファンにも分かりやすい仕組みとなっている。

これまではオールスター戦、オープン戦などで試験的に運用されていたが、今季はポストシーズンでも導入される。

ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースの開幕戦でも山本由伸投手が先発したが、初回１死でいきなり「ロボット審判」が発動。ダイヤモンドバックスの２番キャロルに対し、２ストライクからの３球目だった。山本が内角高めに投じた９３・８マイル（約１５１キロ）のカットボールで一度は見逃し三振となったが、キャロルがチャレンジ。実際は高めにわずかに外れており、ボール判定に覆った。それでも、結局５球目のスプリットで山本は左飛に打ち取った。

ロボット審判の印象を聞かれた張本氏は「嫌だね」と即答した。審判は「多少間違いもあるでしょうけれども、ああいうロボット関係のは私らは嫌です」と拒絶していた。