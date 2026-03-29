ライオットガール

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◆第３回兵庫女王盃・Ｊｐｎ３（４月１日、１６時０５分発走、園田競馬場・ダート１８７０メートル）

　西日本地区のダート女王決定戦に出走する１０頭（兵庫４、ＪＲＡ４、高知１、名古屋１頭）の枠順が確定した。

　ＪＲＡ勢では、２４年の同レースをはじめ重賞４勝のライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は７枠７番に決定した。

　昨年の関東オークスを制し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗するメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は４枠４番。武豊騎手騎乗のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、ナダル）は８枠９番に決まった。

　地方勢では地元兵庫からの参戦で、吉村智洋騎手が騎乗するモンゲーギフト（牝５歳、兵庫・飯田良弘厩舎、父バンブーエール）は、最内の１枠１番になった。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）モンゲーギフト　　（兵庫）牝５　５５　吉村　智洋

　（２）カルテメトレス　　（高知）牝５　５５　赤岡　修次

　（３）コパノエミリア　　（愛知）牝４　５５　渡辺　竜也

　（４）メモリアカフェ　　（美浦）牝４　５６　クリストフ・ルメール

　（５）キミノハート　　　（兵庫）牝４　５５　田野　豊三

　（６）アキュートガール　（兵庫）牝７　５５　小牧　太

　（７）ライオットガール　（栗東）牝６　５６　岩田　望来

　（８）オーケーバーディー（美浦）牝５　５５　横山　琉人

　（９）プロミストジーン　（美浦）牝４　５５　武　豊

（１０）ラヴィアン　　　　（兵庫）牝６　５５　広瀬　航

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。