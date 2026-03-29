◆第３回兵庫女王盃・Ｊｐｎ３（４月１日、１６時０５分発走、園田競馬場・ダート１８７０メートル）

西日本地区のダート女王決定戦に出走する１０頭（兵庫４、ＪＲＡ４、高知１、名古屋１頭）の枠順が確定した。

ＪＲＡ勢では、２４年の同レースをはじめ重賞４勝のライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は７枠７番に決定した。

昨年の関東オークスを制し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗するメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は４枠４番。武豊騎手騎乗のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、ナダル）は８枠９番に決まった。

地方勢では地元兵庫からの参戦で、吉村智洋騎手が騎乗するモンゲーギフト（牝５歳、兵庫・飯田良弘厩舎、父バンブーエール）は、最内の１枠１番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）モンゲーギフト （兵庫）牝５ ５５ 吉村 智洋

（２）カルテメトレス （高知）牝５ ５５ 赤岡 修次

（３）コパノエミリア （愛知）牝４ ５５ 渡辺 竜也

（４）メモリアカフェ （美浦）牝４ ５６ クリストフ・ルメール

（５）キミノハート （兵庫）牝４ ５５ 田野 豊三

（６）アキュートガール （兵庫）牝７ ５５ 小牧 太

（７）ライオットガール （栗東）牝６ ５６ 岩田 望来

（８）オーケーバーディー（美浦）牝５ ５５ 横山 琉人

（９）プロミストジーン （美浦）牝４ ５５ 武 豊

（１０）ラヴィアン （兵庫）牝６ ５５ 広瀬 航

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。