アイドルグループ「私立恵比寿中学」の仲村悠菜（18）と桜井えま（18）がそれぞれのインスタグラムを更新し、高校を卒業したことを伝え、制服姿を披露した。

仲村は「先日、無事に高校を卒業しました！」と報告し、教室でのブレザー、チェックのミニスカート姿で卒業証書を手にした自身のショットなどをアップ。

「沢山の方に支えていただいたおかげで、かけがえのない3年間を過ごすことができました これからは、私立恵比寿中学で永遠に進級し続けたいと思います！！！！」とし、「そして3年間同じクラスだった桜井えまちゃん いつも時間割教えてくれてありがとう」と桜井と自身の2ショットも投稿した。

桜井も「先日、高校を卒業しました」と明かし、校舎内で制服姿で卒業証書を手にした自身のショットを披露。「支えてくれた先生や周りの皆さんに感謝しかないですッ！でもでもこれからも永遠に中学生 クラスメイトゆなちゃんありがとう !! 楽しかったね」と仲村との2ショットも添えた。

2人の投稿に、フォロワーからは「ご卒業おめでとうございます 3年間同じクラスだったんだね〜運命だ」「えまちと3年間同じクラスだったの相棒すぎるね リアル制服姿も可愛いですありがとうありがとう」「華の社会人だね〜」「えまゆな同じクラスエピ尊すぎて涙でる」といった反響が寄せられている。