クナイプ白樺の香りで心と体をリセット♪疲労回復をサポートする新作登場

忙しい毎日を過ごす中で、心も体もリフレッシュしたいと感じることはありませんか？そんな方におすすめなのが、クナイプから登場する「白樺の香り」の新作バスソルト。まるで森の中で深呼吸しているような心地よさを、自宅で気軽に楽しめるのが魅力です。自然の恵みを感じながら、日々の疲れをやさしく癒す贅沢なバスタイムを取り入れてみてください♡

森林浴気分を叶える癒しの香り

「クナイプ バスソルト ホワイトバーチ＜白樺＞の香り【医薬部外品】」は、白樺エキス1とパイン（松の木）の天然エッセンシャルオイル2を配合。

清々しく爽やかな香りが広がり、まるで森の中にいるようなリラックス感をもたらします。

特に注目したいのは、森林浴の心地よさの秘密とされる「フィトンチッド」。植物が放つ天然の香り成分で、空間をすっきりと整えながら、心身をリラックスへと導いてくれます。

日常のストレスを感じた日こそ、深呼吸したくなるような香りに包まれてみて♪

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心と体を整えるバスタイム習慣

入浴は、温熱作用・静水圧作用・浮力作用によって、体の巡りを整えながらリラックスへ導く大切な時間。おすすめは38～40度のぬるめのお湯に10～15分ほどゆっくり浸かること。

全身浴で肩までしっかり浸かることで、疲労回復をサポートし、心も体もすっきり軽やかに。

長時間入浴する場合は、胸元までの半身浴もおすすめです。日々のルーティンに取り入れることで、無理なくコンディションを整えられます。

商品詳細と販売情報

クナイプ バスソルト ホワイトバーチ＜白樺＞の香り【医薬部外品】



価格：850g2,600円（税抜）／50g200円（税抜）

白樺エキス*1とパイン＜松の木＞*2の天然エッセンシャルオイル配合で、疲労回復をはじめ、肩のこり、冷え性、腰痛など幅広いお悩みにアプローチします。

先行販売

販売日：4月27日(月)

販売先：一部小売店（ウエルシア／トモズ／ツルハ／イオン／ロフト）

*1 シラカバエキス（保湿成分）

*2 香料中に配合

*3 長時間入浴する場合は負担を軽減するため、胸元くらいまでつかる半身浴をおすすめします。

毎日の疲れを癒す新習慣に

クナイプの白樺バスソルトは、忙しい日常の中で手軽にリフレッシュできる心強いアイテム。自然の香りに包まれるバスタイムは、自分自身をいたわる大切なひとときになります。

疲れを感じた日は、森の空気を思わせる香りとともに、心も体もリセットしてみてください♡日常に小さな癒しを取り入れて、より心地よい毎日を過ごしましょう。