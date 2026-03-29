オズワルド・伊藤俊介、朝番組初回生放送に遅刻せず「逆に期待に沿えないかな」 妹・沙莉から忠告も
フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30)が、きょう29日に放送スタートした。生放送後、キャスターの谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが囲み取材に出席。伊藤が、妹・沙莉からの忠告を紹介した。
【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介
番組冒頭、「遅刻のイメージがあると思う」と自ら話していた伊藤は、妹・沙莉にも「まじで遅れるのだけは辞めてくれ」と注意されていたそう。今回のため、目覚まし時計2個を用意したうえで「スマホも。プラス、マネージャーさんにも（起床の確認を）お願いしました」と万全の態勢で臨んだことも明かした。
それでも、鈴木アナから「伊藤さんに関しては、来てくれれば」と目標を設定された伊藤。「心配な生徒とかではないから」とツッコみ、2回目以降についても「さすがに来ますよ。逆に期待に沿えないかなということはあります。申し訳ないけど」と、心配を跳ね返した。
一方、初回放送から遅刻の危機はあった。伊藤は「きのう、最後の仕事が千鳥さんと一緒で、大悟さんが『朝まで飲みに行くか？』と。さすがに振り払いました」と誘惑に打ち勝ったことを告白。谷原は「行ってほしい。攻め続けてほしい」と話し、笑いを誘った。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。
【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介
番組冒頭、「遅刻のイメージがあると思う」と自ら話していた伊藤は、妹・沙莉にも「まじで遅れるのだけは辞めてくれ」と注意されていたそう。今回のため、目覚まし時計2個を用意したうえで「スマホも。プラス、マネージャーさんにも（起床の確認を）お願いしました」と万全の態勢で臨んだことも明かした。
一方、初回放送から遅刻の危機はあった。伊藤は「きのう、最後の仕事が千鳥さんと一緒で、大悟さんが『朝まで飲みに行くか？』と。さすがに振り払いました」と誘惑に打ち勝ったことを告白。谷原は「行ってほしい。攻め続けてほしい」と話し、笑いを誘った。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。