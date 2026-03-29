■MLB ブルージェイズ8×ー7アスレチックス（日本時間29日、ロジャース・センター）

【写真を見る】岡本和真“4番”で2戦連続ヒット「期待に応えられるように頑張る」開幕2戦サヨナラに指揮官は「自分たちの野球をやり続けた」

ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックス戦に“4番・三塁”で出場し、5打数1安打1四球。開幕から2試合連続安打をマークした。チームは中継ぎ投手が2者連続でピッチャー強襲ヒットを足に浴びて緊急降板するなど、一時は4点差をつけられたが、9回にA.カーク（27）が1号同点ソロ、11回の延長タイブレークで開幕から2試合連続サヨナラ勝利を挙げた。

岡本は「勝ったから本当に良かった。毎日ね、出来ることをやろうと思っているんで」と振り返った。4番起用については「役割は変わらないので、そこで期待に応えられるように頑張りたい」と話した。この件に指揮官のJ.シュナイダー監督（46）は「特に左投手に対する成績は非常に良く、それがすべてを物語っている。ゲレーロ（グラッド）の後ろに置くのも良いと思っています」とコメントした。

延長11回に3球三振の場面で最後のボールは外れていたが、ABSチャレンジ（自動ボール・ストライク判定）を使わなかったことには「自分もどうかなというのがあったので、難しかった。わかんないですけど」と話し、「そういう制度がなかったので。ストライクと言われても仕方ない。何も変わらない、覆らない。今、この制度で覆るんで、まぁ、おいおい（笑）」と笑顔を見せた。

開幕2試合連続サヨナラ勝利にシュナイダー監督は「全体としては自分たちの野球をやり続けたと思います。粘り強くやって、打席でも守備でも本当にいいプレーが多かった」と満足な表情を浮かべた。

サヨナラ打のE.クレメント（30）には「敬遠されて自分に回ってきたことに対して、気持ちが入っていたと思います。彼にはそういう場面を任せたいですね。プレッシャーを恐れません」と選手を信頼していた。

