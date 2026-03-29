亀梨和也主演『ストーブリーグ』配信開始 松下洸平が参戦、球団再建のキーマンに
俳優の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙配信・放送された。球団再建の行方を左右する重要人物として、松下洸平が出演していることが明らかになり、場面カットとコメントが公開された。
【画像】松下浩平の出演シーン
本作は、2019年に韓国・SBSで放送された同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームを立て直すため、野球未経験ながらゼネラルマネージャーに就任した主人公の奮闘を描く“球団再建ドラマ”だ。
日本版では、亀梨和也が球団の新GM、桜崎凖役を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが出演。監督は『おっさんずラブ』シリーズで知られる瑠東東一郎が務める。
松下は、球団再建の鍵を握る重要人物として物語に登場。亀梨との初共演について「いつか芝居の現場でご一緒したいと思っていたので、念願がかないました」と喜びを語った。
さらに作品については「韓国版とはまた違う“日本版のストーブリーグ”が出来上がっていると感じます。瑠東監督によって、さらにオリジナリティが増している」と手応えを明かし、「原作をご覧になっている方も新しい発見があると思う」とコメント。
また、「スポーツを愛するすべての人に向けた作品であると同時に、何かを一生懸命頑張る人の背中を押す作品。夢を見ることの素晴らしさや、あきらめないことの難しさなど、さまざまな感情が詰まっています」と作品の魅力を語り、「この作品の一部になれたことが本当にうれしい」と締めくくった。
本作は日本国内だけでなく、韓国、アメリカ、ヨーロッパ、台湾、中東、アフリカなど世界各地での放送・配信も決定。グローバル展開にも注目が集まっている。
■ドラマ『ストーブリーグ』 放送・配信情報
日本：Lemino・WOWOWで3月28日より配信・放送中
韓国（放送／SBS）： 3月29日 後11：05〜、以降毎週日曜日放送予定
韓国（配信／TVING）：3月30日 後5：00〜公開予定
台湾（配信／LINE TV、Hami Video、MyVideo）： 全話一挙配信
アメリカ、ヨーロッパ、中東、オセアニア、インド、東南アジア（配信／Rakuten Viki）：毎週2話ずつ公開予定
中東、北アフリカ（衛星放送、配信／MBC・SHAHID）：公開予定
【画像】松下浩平の出演シーン
本作は、2019年に韓国・SBSで放送された同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームを立て直すため、野球未経験ながらゼネラルマネージャーに就任した主人公の奮闘を描く“球団再建ドラマ”だ。
松下は、球団再建の鍵を握る重要人物として物語に登場。亀梨との初共演について「いつか芝居の現場でご一緒したいと思っていたので、念願がかないました」と喜びを語った。
さらに作品については「韓国版とはまた違う“日本版のストーブリーグ”が出来上がっていると感じます。瑠東監督によって、さらにオリジナリティが増している」と手応えを明かし、「原作をご覧になっている方も新しい発見があると思う」とコメント。
また、「スポーツを愛するすべての人に向けた作品であると同時に、何かを一生懸命頑張る人の背中を押す作品。夢を見ることの素晴らしさや、あきらめないことの難しさなど、さまざまな感情が詰まっています」と作品の魅力を語り、「この作品の一部になれたことが本当にうれしい」と締めくくった。
本作は日本国内だけでなく、韓国、アメリカ、ヨーロッパ、台湾、中東、アフリカなど世界各地での放送・配信も決定。グローバル展開にも注目が集まっている。
■ドラマ『ストーブリーグ』 放送・配信情報
日本：Lemino・WOWOWで3月28日より配信・放送中
韓国（放送／SBS）： 3月29日 後11：05〜、以降毎週日曜日放送予定
韓国（配信／TVING）：3月30日 後5：00〜公開予定
台湾（配信／LINE TV、Hami Video、MyVideo）： 全話一挙配信
アメリカ、ヨーロッパ、中東、オセアニア、インド、東南アジア（配信／Rakuten Viki）：毎週2話ずつ公開予定
中東、北アフリカ（衛星放送、配信／MBC・SHAHID）：公開予定