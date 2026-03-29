338馬力の高性能4WDモデルもアリ

スバルのカナダ法人は2026年2月17日、SUVタイプの新型BEV（バッテリー電気自動車）「アンチャーテッド」を今春に発売すると発表しました。

アンチャーテッドは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」（欧州名：E-アウトバック）に続くスバルグローバルBEV第3弾です。都市部での機動性とアウトドアでの走破性を兼ね備えたコンパクトSUVとして開発され、先進性と実用性を高いレベルで融合させています。

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ボディサイズは全長4515mm×全幅1870mm×全高1620mmで、ホイールベースは2750mmと、トヨタ「C-HR（現行米国モデル）」と同様のサイズ感。最低地上高は208mmとスズキ「ジムニー」を超える値です。

エクステリアでは、SUVならではの力強さを表現しながら、ルーフからリアにかけてのラインを緩やかに傾斜させるクーペスタイルとすることで、スポーティな印象をもたらしています。

インテリアは横基調のすっきりとした造形により開放感を高め、オレンジカラーの加飾を随所にあしらっています。特徴的な台形のステアリングも目を引くポイントです。

インパネ中央の大型タッチスクリーンは14インチで、Apple CarPlay／Android Autoへのワイヤレス自動接続に対応。センターコンソールにはスマートフォン2台を同時に充電できるワイヤレス充電器を、後席にはUSB-Cポートを標準装備しています。充実したコネクティッド機能と合わせ、快適で利便性の高い環境を実現しました。

パワートレインは、eAxle（モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した駆動システム）を前輪軸に搭載したFWDと、前後輪それぞれに搭載した4WDを設定。最高出力はFWDが165馬力または221馬力、4WDが338馬力を発生します。

グレード構成はFWDが標準仕様と「LR」、4WDが「スポーツ」と「GT」の計4種類を設定します。

メーカー希望小売価格（運輸費や手数料等を除く）は、FWDが4万2995カナダドル（約495万円 ※2026年3月下旬時点、以下同）から、4WDが4万9995カナダドル（約575万円）からとなっています。

コンパクトなサイズに高い機動性と実用性を凝縮し、スバルの電動化戦略における新たな選択肢として位置付けられたアンチャーテッド。北米市場での展開に続き、他地域への導入にも期待が高まります。