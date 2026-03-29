＜服装のギモン＞子どもが結婚！両家の顔合わせで何を着たらいいのか…スキニーパンツはあり！？
子どもが独立して、そろそろ結婚。となれば、相手の親御さんとの顔合わせがありますね。その際に気をつかうのが服装ではないでしょうか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『子どもが結婚をすることになり、両家の顔合わせがあります。母親は何を着たら間違いはないですか？』
お子さんが結婚することになり、両家の顔合わせがあるそう。それなりに畏まった場面ですし、お互い初めて会うのですから、日常生活で着ている服で参加するわけにはいきませんね。でも式典のような服装では、逆にかたくなり過ぎてしまいそう。投稿者さんはどんな服装がいいのかと悩んでいます。実際に経験したママたちからのコメントを見ていきましょう。
『息子の顔合わせのとき、向こうのお母さんがブラウス、セーター、スラックスだったから少し残念だった。女性側は明るくてふわっとした感じの方が、華やかでいいと思う』
『ご結婚前のお互いの顔合わせってことですね。うちは夫も私もスーツでした。相手のご両親も同じでしたよ』
『旦那スーツ、私はネイビーのセットアップ。相手の親御さんも同じ感じ』
『季節にもよると思いますが、明るい色のセットアップのスーツでしょうか』
子どもが結婚するにあたり両家の顔合わせを経験したママたちからは、相手の親御さんの服装にがっかりしたというエピソードもあります。思ったよりもカジュアルで、その場の雰囲気に合わなかったようですね。おめでたい席ですから、華やかな印象の方がよいのかもしれません。一方で、スーツやセットアップは無難な服装といえるでしょう。華やかさがあり、そして季節を考えた色合いであれば、相手の親御さんからみても違和感はなさそうですね。
カジュアル系スキニーパンツは適切ではないのでは？
『黒いスキニー（新しく買います）に、ストライプ襟付きのシャツはどうでしょうか？』
投稿者さんは自分でもある程度、服装を考えているようです。それが黒いスキニーパンツと襟付きのストライプのシャツ。この服装について、他のママたちから意見が寄せられています。
『ス、スキニー？！ 相手方の母親がスキニーだったら引くかも』
『スキニーはちょっと……。スーツが無難では？ スーツが嫌なら、入学式などでも着られそうなワンピースとか』
『綺麗目だろうが、カジュアルはちょっと……。もとから気心が知れている親同士で、気取らない庶民的なレストランで一緒にご飯食べよう！ ならいいでしょうけれど、ホテルや料亭では相手に失礼だと思います。わが子の相手の親がその格好できたら、こちらを軽んじていると感じますよ。恥をかくのはお子さんです』
スキニーパンツはカジュアルとみなされたのか、両家の顔合わせにふさわしくないと判断するママも少なくありません。もともと知り合いで懇意にしている相手、そして場所も庶民的なレストランなどであればいいでしょうが、初めて会う相手の親御さんに対する服装ではないのでしょう。あまりにカジュアルだと相手の親御さんに対して失礼になりますし、気分を害される可能性もありますね。
相手の親御さんの服装に合わせるのも手
『スーツを着たよ。相手のお母さんは、ワンピースだった。相手がどんな服装でくるか、子どもに聞いたわ』
相手の親御さんに失礼にならない方法の1つは、服装の格を相手に合わせること。相手が実際にどんな服装をする予定かを、子どもを通して聞いてもらってはいかがでしょうか？ すでに他のお子さんで両家の顔合わせの経験をしているならば、イメージを教えてくれそうです。もし相手の親御さんも初めてであれば、投稿者さん同様に悩んでいるかもしれません。お互いに相談するような形をとるのもよさそうですね。
服装のことを聞くのは恥ずかしい、世間知らずと思われるのでは？ など不安があるかもしれませんが、場違いな服装をしてしまった方が恥ずかしさはアップしてしまいますね。相手の親御さんは、第一印象をその後もずっと引きずるものでしょう。初めて会う人たちへの印象を考えると、「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」なのかもしれません。