勝みなみ、岩井千怜が日本勢最上位3位で最終日へ 「61」のキム・ヒョージュが4差つける単独首位に
＜フォード選手権 3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢は9人が決勝ラウンドに進出している。
【写真】畑岡奈紗がホールインワン副賞でもらった車がかっこよすぎてやばい！
2日目を終え首位と3打差の3位につけていた勝みなみは、「69」でホールアウト。トータル16アンダーまで伸ばし3位タイの位置は守ったが、トップとの差が9打まで広がった。また8位から出て「67」をマークした岩井千怜も3位に並んだ。古江彩佳はトータル14アンダー・9位タイ。岩井明愛、吉田優利はトータル11アンダー・17位タイで3日目のラウンドを終えた。トータル10アンダー・28位タイで3日目を終えた畑岡奈紗は、後半の15番パー3でホールインワンを達成。第1、第2ラウンドと2日続けて達成し、優勝もした2021年の「ウォルマート NW アーカンソー選手権」以来となるエースだった。竹田麗央がトータル8アンダー・43位タイ、櫻井心那はトータル7アンダー・46位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・72位タイだった。「61」とビッグスコアをたたき出したキム・ヒョージュ（韓国）が、トータル25アンダーで単独首位に浮上。トータル21アンダーの2位タイにネリー・コルダ（米国）が続く。3位には勝、岩井千のほか、リディア・コ（ニュージーランド）ら5人が並んでいる。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第3R成績
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
米下部の石川遼は？ 大会3日日の成績
【写真】畑岡奈紗がホールインワン副賞でもらった車がかっこよすぎてやばい！
2日目を終え首位と3打差の3位につけていた勝みなみは、「69」でホールアウト。トータル16アンダーまで伸ばし3位タイの位置は守ったが、トップとの差が9打まで広がった。また8位から出て「67」をマークした岩井千怜も3位に並んだ。古江彩佳はトータル14アンダー・9位タイ。岩井明愛、吉田優利はトータル11アンダー・17位タイで3日目のラウンドを終えた。トータル10アンダー・28位タイで3日目を終えた畑岡奈紗は、後半の15番パー3でホールインワンを達成。第1、第2ラウンドと2日続けて達成し、優勝もした2021年の「ウォルマート NW アーカンソー選手権」以来となるエースだった。竹田麗央がトータル8アンダー・43位タイ、櫻井心那はトータル7アンダー・46位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・72位タイだった。「61」とビッグスコアをたたき出したキム・ヒョージュ（韓国）が、トータル25アンダーで単独首位に浮上。トータル21アンダーの2位タイにネリー・コルダ（米国）が続く。3位には勝、岩井千のほか、リディア・コ（ニュージーランド）ら5人が並んでいる。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第3R成績
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
米下部の石川遼は？ 大会3日日の成績