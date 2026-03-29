イングランド・サッカー協会は28日、同国代表から選手8人が離脱したと発表した。

31日にロンドンで日本代表との親善試合を控える中でGKラムズデール（ニューカッスル）、DFトモリ（ACミラン）、DFストーンズ（マンチェスターC）、MFライス（アーセナル）、MFウォートン（クリスタルパレス）、FWマドゥエケ（アーセナル）、FWサカ（アーセナル）、FWカルバートルーウィン（リーズ）が代表キャンプを離れた。

ウォートンとマドゥエケは27日の親善試合ウルグアイ戦で負傷。ストーンズはウルグアイ戦の前にふくらはぎを痛め、試合ではベンチ入りしたが、出場はしなかった。トゥヘル監督はもともと6月11日開幕のW杯北中米大会に向けて選手を見極めるため、メンバーを2チームに分けて編成する方針を表明していた。

サカとライスはウルグアイ戦のメンバーを外れ、日本戦での先発が有力視されていた主力だが「医学的な評価」を受けるためチームを離脱。プレミアリーグで首位を走るアーセナルの3選手はコンディションに問題を抱え、欧州チャンピオンズリーグとFA杯でも勝ち残るクラブにとっては懸念材料となりそうだ。