◆米大リーグ ブルワーズ―ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、デビューから２試合連続本塁打を放った。０６年の城島健司（マリナーズ）以来、２０年ぶりの快挙だった。

第１打席は四球。４回先頭で迎えた第２打席だった。真ん中に入ってきた初球９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球を捉え、右中間へ放り込んだ。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）、打球角度３１度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）の文句なしの一発で、騒然とする敵地球場の中、悠然とダイヤモンドを一周してベンチのハイタッチに迎えられた。第１打席は四球を挟み、２打数連続の本塁打でもあった。

５回２死二、三塁で迎えた第３打席は左腕アシュビーに対し、空振り三振に倒れた。

その裏の守備では１死からバウアーズの一塁線の当たりを横っ跳びで捕り、ベースを踏んでアウトとする好守も見せた。

ホ軍は開幕直後の変則日程で２６日に開幕戦を行い、中１日で２戦目。村上は同カードの開幕戦で９回先頭で迎えた第４打席、右翼席へ本塁打を放ち、日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放っていた。

開幕戦は「６番・一塁」だったが、２戦目にして「４番」に昇格。期待に応える一発だった。