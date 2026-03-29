≠ME・菅波美玲が休養発表 グループ運営「ご心配をおかけして申し訳ございません」 チケット払い戻し対応も
アイドルグループ・≠MEは28日、メンバーの菅波美玲がしばらくの間休養すると発表した。公式サイトに「菅波美玲 休養のお知らせ」を掲載した。
【画像】≠ME・菅波美玲の画像公開、運営が謝罪&説明
サイトでは「 メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」とし、「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います」と伝えた。
また、「4月12日（日）に開催される『2025年12月10日（水）発売 ≠ME 11thシングル「排他的ファイター」ノイミー盤発売記念イベント』、5月23日（土）、6月14日（日）に開催される『「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」映像作品 ノイミー盤発売記念「スペシャルツーショット撮影会」＆「≠MEオリジナルポストカードサイン会」』につきましては、今後詳細が決まり次第、後日改めてご案内させていただきます」と説明。
そして「応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
【画像】≠ME・菅波美玲の画像公開、運営が謝罪&説明
サイトでは「 メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」とし、「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います」と伝えた。
そして「応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。