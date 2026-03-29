【3月28日のB1試合結果】長崎が仙台との激闘を制し西地区優勝マジック「14」に…群馬はCS圏内に

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　3月28日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」 B1 第27節が行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。


　西地区首位の長崎ヴェルカは、ホームで仙台89ERSと対戦。スタンリー・ジョンソンが23得点8リバウンド7アシストと躍動し、イヒョンジュンが22得点、ジャレル・ブラントリーが20得点と続いた。仙台はジャレット・カルバーとセルジオ・エル ダーウィッチがゲームハイタイの24得点をマークする活躍を見せ、激しい点の取り合いとなったが、長崎は最後までリードを守りきり、99－94で競り勝った。激戦を制した結果、長崎の西地区優勝マジックは「14」となった。


　西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、東地区5位の群馬クレインサンダーズをホームに迎えた。名古屋Dは、アーロン・ヘンリーが17得点、アラン・ウィリアムズが16得点を挙げるも、群馬の藤井祐眞に10アシストをマークされ、ケリー・ブラックシアー・ジュニアに19得点を奪われるなど苦戦を強いられ、79－88で敗戦。同地区首位の長崎との差が広がる痛い黒星となった。一方の群馬はこの勝利で東地区4位にランクアップ。ワイルドカードでも4位に入り、チャンピオンシップ進出圏内に入った。


　サンロッカーズ渋谷はホームで琉球ゴールデンキングスと対戦。SR渋谷は、田中大貴が両チーム最多の21得点を挙げるなど奮闘したが、琉球のヴィック・ローに20得点8リバウンドの活躍を許すなど接戦の末にリードを奪われ、85－90で惜敗している。


　3月28日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下のとおり。


■3月28日のB1試合結果

秋田ノーザンハピネッツ 91－80 京都ハンナリーズ

横浜ビー・コルセアーズ 78－70 越谷アルファーズ

広島ドラゴンフライズ 88－92 大阪エヴェッサ

佐賀バルーナーズ 80－83 茨城ロボッツ

レバンガ北海道 99－104 宇都宮ブレックス

アルティーリ千葉 71－88 千葉ジェッツ

富山グラウジーズ 64－89 滋賀レイクス

シーホース三河 75－60 川崎ブレイブサンダース

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79－88 群馬クレインサンダーズ

長崎ヴェルカ 99－94 仙台89ERS

ファイティングイーグルス名古屋 78－84 島根スサノオマジック

アルバルク東京 83－93 三遠ネオフェニックス

サンロッカーズ渋谷 85－90 琉球ゴールデンキングス


■3月28日終了時点のB1順位表

【東地区】

1位 宇都宮ブレックス 34勝11敗

2位 千葉ジェッツ 32勝13敗

3位 アルバルク東京 30勝15敗

4位 群馬クレインサンダーズ 29勝16敗

5位 レバンガ北海道 29勝16敗

6位 仙台89ERS 27勝18敗

7位 横浜ビー・コルセアーズ 18勝27敗

8位 サンロッカーズ渋谷 18勝27敗

9位 越谷アルファーズ 16勝29敗

10位 アルティーリ千葉 15勝30敗

11位 茨城ロボッツ 14勝31敗

12位 川崎ブレイブサンダース 12勝33敗

13位 秋田ノーザンハピネッツ 8勝37敗


【西地区】

1位 長崎ヴェルカ 36勝9敗

2位 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35勝10敗

3位 シーホース三河 31勝14敗

4位 琉球ゴールデンキングス 30勝15敗

5位 広島ドラゴンフライズ 26勝19敗

6位 三遠ネオフェニックス 26勝19敗

7位 島根スサノオマジック 23勝22敗

8位 佐賀バルーナーズ 22勝23敗

9位 大阪エヴェッサ 18勝27敗

10位 滋賀レイクス 16勝29敗

11位 ファイティングイーグルス名古屋 15勝30敗

12位 京都ハンナリーズ 14勝31敗

13位 富山グラウジーズ 11勝34敗


【ワイルドカード】

1位 シーホース三河 31勝14敗

2位 琉球ゴールデンキングス 30勝15敗

3位 アルバルク東京 30勝15敗

4位 群馬クレインサンダーズ 29勝16敗

5位 レバンガ北海道 29勝16敗

6位 仙台89ERS 27勝18敗

7位 広島ドラゴンフライズ 26勝19敗

8位 三遠ネオフェニックス 26勝19敗

9位 島根スサノオマジック 23勝22敗

10位 佐賀バルーナーズ 22勝23敗

11位 大阪エヴェッサ 18勝27敗

12位 横浜ビー・コルセアーズ 18勝27敗

13位 サンロッカーズ渋谷 18勝27敗

14位 滋賀レイクス 16勝29敗

15位 越谷アルファーズ 16勝29敗

16位 ファイティングイーグルス名古屋 15勝30敗

17位 アルティーリ千葉 15勝30敗

18位 京都ハンナリーズ 14勝31敗

19位 茨城ロボッツ 14勝31敗

20位 川崎ブレイブサンダース 12勝33敗

21位 富山グラウジーズ 11勝34敗

22位 秋田ノーザンハピネッツ 8勝37敗



【動画】長崎vs仙台ハイライト