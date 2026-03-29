テレビ朝日系で放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。4月19日に放送される第10話より、ギャバン・ライヤ／風波駆無役で安井謙太郎が出演することが発表された。

参考：『超宇宙刑事ギャバン』に求められるものは？ 今だからこそ描ける“お約束”からの更新

赤いヒーローが活躍するPROJECT R.E.D.第1弾として放送がスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。第7話では、これまで暗躍していた黒いギャバンことデス・ギャバンが、ついに弩城怜慈（長田光平）たちの前に登場した。

そんな中、第10話から登場する新たなギャバン、ギャバン・ライヤに蒸着する風波駆無を、5人組アーティスト・7ORDERのメンバーである安井が演じることが決定。バンドスタイル、ダンススタイルの二刀流での幅広いグループ活動に加え、俳優としても映画『死神遣いの事件帖』シリーズ、『REQUIEM ～ある作曲家の物語～』や、舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageに出演している。

安井が演じる駆無は、忍者のような姿でありながら「ギャバン」の代名詞でもあるメタリックなボディーが特徴的なギャバン・ライヤに蒸着。その姿は、過去に放送された『世界忍者戦ジライヤ』（テレビ朝日系）の主人公「ジライヤ」をモチーフとしているが、れっきとしたギャバン。また、ほかの次元の銀河連邦警察と異なり、他次元の調査監視を行っているΖ2066の銀河連邦警察の星間諜報部に所属するギャバンで、駆無自身も怜慈と同じく次元を超えることができる“次元超越者”でありながら、風波流忍術を操る生き残りの一人でもある。

出演にあたり、安井は「まさか大人になってヒーローになれるとは…」と感無量。また、「駆無はいろいろなものを抱えているキャラクター。物語が進んでいくごとに、愛されるキャラクターになっていくと思います」と分析しつつ、「愛されるキャラになるためにギャップを作ろうと、登場シーンでは全力でカッコつけています」と演技のこだわりを明かした。

安井謙太郎（ギャバン・ライヤ／風波駆無役）コメント出演が決まったときの気持ち『忍者戦隊カクレンジャー』（テレビ朝日系）が大好きで、母親曰く、小さい頃オープニングをマネしておもちゃのバイクに乗っていたみたいです。そんな僕が、まさか大人になってヒーローになれるとは……。とてもうれしかったのですが、ヒーローになると思って生きてこなかったので、「まっとうに生きよう、だらしないことはしないようにしよう」と、身が引き締まりました。

演じる風波駆無のキャラクターについて風波流の生き残りだったり、妹を人質に取られていたりと、いろいろなものを抱えているキャラクターです。物語が進んでいくごとに、愛されるキャラクターになっていくと思います。愛されるキャラになるために、とにかくギャップを作ろうと、登場シーンでは全力でカッコつけています。

『世界忍者戦ジライヤ』のジライヤのような忍者モチーフの衣装について駆無の衣装には忍者要素がありつつ、ストリートな雰囲気もあるんです。ハーフパンツなど動きやすいところがお気に入りポイントなんですが、長袖に見せかけて実は網網の袖なので、風が吹くと寒いです（笑） そしてジライヤモチーフのギャバン・ライヤはかっこいいですね。歴史にリスペクトを持ちつつ、新しい時代を作っていく、このprojectらしいデザインだと思います。

視聴者へのメッセージここから先の50年、さらにその先の未来を作っていくこのprojectの一作目に参加させていただけることを、とても光栄に思います。この作品を見たすべての人に勇気を与えられるような、そしてこれを見た子どもたちが大人になって作品を見返したり、思い返したときに、時空を超えて勇気を与えられるような、そんな歴史に残る作品になると思います。その理由の一つが、僕が演じる駆無であるよう、全力で向き合いたいと思います。新しい歴史の一歩目を、どうぞお見逃しなく！（文＝リアルサウンド編集部）