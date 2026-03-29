「最近老けた」「いつも眠そう」と言われる原因は？眼瞼下垂が心と生活に及ぼす影響を解説

眼瞼下垂は、身体的な不調だけでなく、心理面や日常生活の満足度にも大きく関わってきます。外見の変化による自信の低下や、活動範囲の制限による生活の質の低下は、本人にとって深刻な問題となることがあります。目に見えにくいこれらの影響についても、しっかりと理解しておくことが大切です。ここでは、眼瞼下垂がもたらす心理的・社会的な影響について考えます。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

精神的影響と生活の質の低下

眼瞼下垂は身体的な問題だけでなく、心理面や日常生活の質にも大きな影響を与えます。ここでは、目に見えにくい影響について考えます。

外見の変化と心理的負担

眼瞼下垂は顔の印象を大きく変化させます。まぶたが下がることで目が小さく見えたり、疲れた印象や老けた印象を与えたりすることがあります。左右のまぶたの高さが異なる場合は、顔の非対称性が目立つこともあります。

このような外見の変化は、本人の自己イメージに影響を与え、自信の喪失や消極的な気持ちにつながることがあります。特に接客業や人前に出る機会が多い職業の方にとっては、外見の変化が仕事への意欲や対人関係にも影響を及ぼす可能性があります。

また、写真に写った自分の顔を見て、まぶたの下垂や疲れた表情に気づき、気持ちが沈むという経験をされる方も少なくありません。人と話すときに「疲れているの?」「眠そうだね」と言われることが増えると、それがストレスとなり、精神的な負担が大きくなることもあります。

日常生活での不便さ

眼瞼下垂による視野の制限は、日常生活のさまざまな場面で不便をもたらします。階段の上り下りで足元が見えにくくなったり、高い場所にある物を取るときに見上げにくかったりするなど、具体的な困難が生じます。

料理や掃除といった家事でも、視界が狭いことで作業がしづらくなることがあります。細かい作業をする際に目を凝らす必要があるため、疲労が蓄積しやすくなります。また、夜間や暗い場所ではさらに見えにくさが増すため、転倒などのリスクも高まります。

趣味や娯楽活動への影響も無視できません。読書が好きだった方が長時間読むことが辛くなったり、映画やテレビを見るのが疲れると感じたりすることがあります。このように、眼瞼下垂は生活の質全般に影響を及ぼし、日々の楽しみや活動範囲を狭めてしまう可能性があります。

まとめ

眼瞼下垂は、時間の経過とともに症状が進行することがありますが、適切な治療によって視野の改善や身体的な負担の軽減が期待できます。まぶたの重さや視界の狭まり、頭痛や肩こりといった症状に心当たりがある場合は、早めに眼科を受診することをおすすめします。適切な診断と治療により、見え方の質や生活の快適さを大きく改善できる可能性があります。症状の程度や治療の選択肢について、専門医と十分に相談し、ご自身に合った対処法を見つけましょう。

参考文献

日本眼科学会「眼瞼下垂」

日本形成外科学会「眼瞼下垂症」