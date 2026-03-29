突発性難聴で「48時間」を過ぎたら手遅れ？受診が遅れた場合の治療と回復の可能性を解説

理想的には48時間以内の受診が望ましいとされていますが、さまざまな事情で受診が遅れてしまうこともあります。しかし数日経過してしまったからといって、決して諦める必要はありません。2週間以内であれば回復の可能性は残されており、発症からの時間に応じた治療法が検討されます。ここでは受診が遅れた場合の治療選択肢や、慢性期における生活の質の維持方法についてお伝えします。

監修医師：

吉田 沙絵子（医師）

旭川医科大学医学部医学科 卒業。旭川医科大学病院、北見赤十字病院、JCHO北海道病院、河北総合病院、東京北医療センターなどで勤務後、武蔵浦和耳鼻咽喉科院長となる。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医。

48時間以内に受診できなかった場合の対応

理想的には48時間以内の受診が望ましいとされていますが、さまざまな事情で受診が遅れることもあります。ここでは、そうした場合の対応について解説します。

2週間以内の治療開始でも回復の可能性はある

発症から48時間を過ぎてしまった場合でも、受診を諦める必要はありません。突発性難聴では、できるだけ早期の治療開始が重要とされていますが、一般的には発症後1週間以内の治療開始が望ましく、遅くとも2週間以内であれば回復が期待できる場合があります。

実際に、発症からの時間が経過するほど回復率は低下する傾向がありますが、数日経ってから治療を開始しても聴力が改善するケースは少なくありません。そのため、「数日経ってしまったから手遅れ」と自己判断するのではなく、気づいた時点で耳鼻咽喉科を受診することが大切です。

発症から時間が経過した場合の治療選択肢

発症から2週間を超えてしまった場合、従来のステロイド治療の効果は限定的になるといわれています。しかし、それでも治療を試みる価値はあり、患者さんの状態に応じてさまざまな治療法が検討されます。

高気圧酸素療法は、発症から時間が経過した症例に対しても試みられることがあります。これは、高濃度の酸素を体内に取り込むことで、内耳への酸素供給を改善し、細胞の回復を促す治療法です。通常のステロイド治療と併用されることが多く見られます。

また、ステロイドの鼓室内注入という方法もあります。これは、鼓膜を通して中耳にステロイドを直接注入する方法で、全身投与よりも高濃度のステロイドを内耳に届けることができます。発症から時間が経過している場合や、全身投与で効果が得られなかった場合に検討されます。

慢性期における生活の質の維持

治療によって聴力が完全には回復しなかった場合でも、適切な対応によって生活の質を維持することは可能です。片耳難聴であっても、もう一方の耳が正常であれば、多くの場面で会話や日常生活に支障はありません。

ただし、音の方向感覚が低下したり、騒がしい場所での聞き取りが困難になったりすることがあります。こうした場合、補聴器や片耳の難聴の場合はクロス補聴器などの聴覚補助機器を使用することで、聞き取りを改善できる場合があります。

耳鳴りが残存し、日常生活に支障をきたしている場合は、耳鳴り治療が検討されます。音響療法や薬物療法、カウンセリングなどを組み合わせることで、耳鳴りの苦痛を軽減することが可能です。

まとめ

突発性難聴は、誰にでも起こり得る内耳の病気であり、その初期症状を見逃さないことが重要です。片耳の突然の難聴、耳鳴り、耳閉感といった症状に気づいたら、48時間以内の受診を目指しましょう。早期に治療を開始するほど、聴力が回復する可能性は高まります。受診が遅れても諦めず、2週間以内であれば治療効果が期待できることを覚えておいてください。症状に気づいたらすぐに行動し、専門医の診察を受けることが、大切な聴力を守る第一歩となります。

参考文献

日本聴覚医学会「急性感音難聴診療の手引き2018年版」

難病情報センター「突発性難聴」