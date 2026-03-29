「もう日本には勝てない」まさか！スコットランドの“聖地”で見た驚きの光景【現地発】
日本代表は現地３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決勝ゴールを挙げ、１−０と接戦を制した。
スコットランドの“サッカーの聖地”とも言えるハムデン・パークで行われた一戦。正直、完全アウェーの雰囲気を予想していたが、そうでもなかった。
それもそのはず。とりわけ前半は両軍とも停滞感があり、会場が沸くようなシーンが少なかったのだ。
後半も日本のペースが続き、ごく一部のスコットランドファンからはブーイングも出た。
そして、伊東のゴールが決まった瞬間、席を立つ人が続出した。アディショナルタイムを含めて10分近くはあったにもかかわらずだ。「もう日本には勝てない」と脱帽したようだった。
中東勢のアウェー戦などでは、よく経験してきたが、本場スコットランドのファンがこれほど席を立つとは思わなかった。逆に言えば、それだけ、つけ入る隙がないと思わせた後半の日本のパフォーマンスが良かったということなのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
スコットランドの“サッカーの聖地”とも言えるハムデン・パークで行われた一戦。正直、完全アウェーの雰囲気を予想していたが、そうでもなかった。
それもそのはず。とりわけ前半は両軍とも停滞感があり、会場が沸くようなシーンが少なかったのだ。
後半も日本のペースが続き、ごく一部のスコットランドファンからはブーイングも出た。
中東勢のアウェー戦などでは、よく経験してきたが、本場スコットランドのファンがこれほど席を立つとは思わなかった。逆に言えば、それだけ、つけ入る隙がないと思わせた後半の日本のパフォーマンスが良かったということなのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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