【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (3月27日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 3/27終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.41 91,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.66 77,700 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.33 88,400 26/02
4 <8963> ＩＮＶ 6.33 59,900 26/06
5 <3470> マリモリート 6.29 111,400 26/06
6 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.98 98,000 26/07
7 <2989> 東海道リート 5.94 108,800 26/07
8 <3468> スターアジア 5.82 56,700 26/07
9 <3472> ホテルレジＲ 5.78 70,500 26/05
10 <2971> エスコンＪＰ 5.75 122,800 26/07
11 <3488> セントラルＲ 5.65 112,200 26/02
12 <8958> グロバワン 5.64 127,100 26/03
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.53 81,500 26/02
14 <3249> 産業ファンド 5.45 146,700 26/07
15 <8966> 平和不リート 5.38 148,300 26/05
16 <3451> トーセイＲ 5.33 142,500 26/04
17 <8984> ハウスリート 5.32 127,700 26/02
18 <3296> 日本リート 5.31 91,300 26/06
19 <3455> ヘルスケアＭ 5.31 119,100 26/07
20 <3463> いちごホテル 5.31 113,500 26/07
21 <3292> イオンリート 5.29 128,200 26/07
22 <3476> Ｒみらい 5.28 49,200 26/04
23 <3287> 星野Ｒリート 5.16 252,000 26/04
24 <8960> ユナイテッド 5.15 176,800 26/05
25 <8953> 都市ファンド 5.09 115,900 26/02
26 <8972> ＫＤＸ不動産 5.09 163,700 26/04
27 <3281> ＧＬＰ 5.04 132,500 26/02
28 <8964> フロンティア 5.02 87,600 26/06
29 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.81 166,400 26/02
30 <3459> サムティＲ 4.80 108,400 26/07
31 <8961> 森トラストＲ 4.80 74,600 26/02
32 <8954> オリックスＦ 4.77 99,800 26/02
33 <8975> いちごオフィ 4.72 96,300 26/04
34 <3487> ＣＲＥロジ 4.69 164,000 26/06
35 <8986> 大和証券リビ 4.66 111,700 26/03
36 <3466> ラサールロジ 4.62 153,700 26/02
37 <8979> スターツプロ 4.57 203,500 26/04
38 <8968> 福岡リート 4.56 175,500 26/02
39 <3462> 野村マスター 4.53 160,000 26/02
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.52 137,200 26/07
41 <2972> サンケイＲＥ 4.45 124,600 26/02
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.44 127,500 26/02
43 <8976> 大和オフィス 4.43 341,000 26/05
44 <3279> ＡＰＩ 4.40 144,000 26/05
45 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.36 144,000 26/04
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