●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 3/27終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.41　 91,300　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.66　 77,700　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.33　 88,400　　26/02
　4　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.33　 59,900　　26/06
　5　　<3470>　マリモリート　　　6.29　111,400　　26/06
　6　　<401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.98　 98,000　　26/07
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.94　108,800　　26/07
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.82　 56,700　　26/07
　9　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.78　 70,500　　26/05
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.75　122,800　　26/07

　11　 <3488>　セントラルＲ　　　5.65　112,200　　26/02
　12　 <8958>　グロバワン　　　　5.64　127,100　　26/03
　13　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.53　 81,500　　26/02
　14　 <3249>　産業ファンド　　　5.45　146,700　　26/07
　15　 <8966>　平和不リート　　　5.38　148,300　　26/05
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.33　142,500　　26/04
　17　 <8984>　ハウスリート　　　5.32　127,700　　26/02
　18　 <3296>　日本リート　　　　5.31　 91,300　　26/06
　19　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.31　119,100　　26/07
　20　 <3463>　いちごホテル　　　5.31　113,500　　26/07

　21　 <3292>　イオンリート　　　5.29　128,200　　26/07
　22　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.28　 49,200　　26/04
　23　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.16　252,000　　26/04
　24　 <8960>　ユナイテッド　　　5.15　176,800　　26/05
　25　 <8953>　都市ファンド　　　5.09　115,900　　26/02
　26　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.09　163,700　　26/04
　27　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.04　132,500　　26/02
　28　 <8964>　フロンティア　　　5.02　 87,600　　26/06
　29　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.81　166,400　　26/02
　30　 <3459>　サムティＲ　　　　4.80　108,400　　26/07

　31　 <8961>　森トラストＲ　　　4.80　 74,600　　26/02
　32　 <8954>　オリックスＦ　　　4.77　 99,800　　26/02
　33　 <8975>　いちごオフィ　　　4.72　 96,300　　26/04
　34　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.69　164,000　　26/06
　35　 <8986>　大和証券リビ　　　4.66　111,700　　26/03
　36　 <3466>　ラサールロジ　　　4.62　153,700　　26/02
　37　 <8979>　スターツプロ　　　4.57　203,500　　26/04
　38　 <8968>　福岡リート　　　　4.56　175,500　　26/02
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.53　160,000　　26/02
　40　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.52　137,200　　26/07

　41　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.45　124,600　　26/02
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.44　127,500　　26/02
　43　 <8976>　大和オフィス　　　4.43　341,000　　26/05
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.40　144,000　　26/05
　45　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.36　144,000　　26/04

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