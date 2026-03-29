【高松宮記念／馬場情報】例年とは異なるイン前有利の高速馬場　枠と傾向で浮上した想定“10人気”以下の爆穴

第56回高松宮記念（GI、芝1200m）が行われる中京競馬場の馬場情報が29日、JRAより発表された。中京は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「10.4／やや硬め」、芝の含水率はゴール前12.3％、4コーナー10.9％と計測された。

■例年と違ったスピード勝負が濃厚か

週末に降雨があり、ダートは稍重も芝は良馬場スタート。土曜は芝のクッション値「9.8／標準」と、昨年より良好なコンディション。土曜中京11R・マレーシアCは芝1600m1分32秒2と速い時計が出ている。

そのマレーシアCは1枠のルージュソリテールが道中4番手から運んで勝利。2着ラーンザロープスも道中3番手と先行決着だった。土曜は芝1200mはなく、芝7鞍の傾向を見ても1着は4角5番手以内と高速馬場で前に行くスピードがないと、後方からは差し切れない状況。日曜も晴れ予報だけに例年と違ったスピード勝負が濃厚か。

種牡馬傾向はロードカナロア産駒と、その直仔サートゥルナーリア産駒のロードカナロア系が2勝、キズナ産駒は1着2着2度と、やはり軽いスピード血統が目立つ。高松宮記念でロードカナロア産駒は昨年覇者のサトノレーヴ、レッドモンレーヴが出走を予定しており、昨年覇者のサトノレーヴは今年も極端に時計が速くならなければ圏内だろう。

一方、枠順傾向でも1枠が4連対と最終週でもイン前有利の傾向が見られる。今年の該当馬はパンジャタワー、ビッグシーザーだが、先行有利の傾向があるだけに昨年は逃げの手に出ているビッグシーザーを“爆穴”候補に指名したい。

26年（高松宮記念当日日曜）

含水率

┗ゴール前＝芝12.3％｜ダ4.9％

┗4コーナー＝芝10.9％｜ダ7.3％

芝のクッション値＝10.4［やや硬め］

25年（サトノレーヴ）

含水率

┗ゴール前＝芝12.6％｜ダ7.8％

┗4コーナー＝芝11.6％｜ダ9.2％

芝のクッション値＝9.2［標準］

24年（マッドクール）

含水率

┗ゴール前＝芝14.4％｜ダ13.8％

┗4コーナー＝芝14.0％｜ダ13.8％

芝のクッション値＝8.3［標準］