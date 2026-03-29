◇インターリーグ ホワイトソックス ― ブルワーズ（2026年3月28日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕から2戦連続本塁打をマークし、守備でも好プレーを見せた。

1―4で迎えた5回1死、ブルワーズ4番・バウアーズの一塁線を襲った強烈なゴロをダイビングキャッチ。抜ければ長打になる当たりを止め、起き上がってベースへ駆け込んだ。

メジャー初の4番で迎えた初回の第1打席はフルカウントから四球。0―4の4回先頭打者の第2打席で、ブルワーズ先発右腕のパトリックからバックスクリーン右へ飛距離409フィート（約124.7メートル）の特大2号ソロを放った。日本人の開幕2戦連発は、2006年4月3、4日にマリナーズ1年目の城島健司がエンゼルス戦でデビュー2戦連発して以来、20年ぶりとなった。

5回2死二、三塁の第3打席は、相手2番手左腕アシュビーの外へ逃げていくスライダーにメジャー初の空振り三振。2打席連発なら同点のチャンスで打てなかった。

村上は26日（同27日）にブルワーズ戦でも「6番・一塁」で先発してメジャーデビュー。初打席から2四球と一ゴロで迎えた9回の第4打席で、右翼へメジャー1号となるソロ本塁打を放っていた。