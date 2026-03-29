【牧 元一の孤人焦点】新たなNHK連続テレビ小説「風、薫る」が3月30日にスタートする。明治の激動の時代に幸せを求めて生きる2人の看護師の物語で、俳優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演。2人の魅力を演出の佐々木善春さんに尋ねた。

──まずは見上愛さんの印象をお聞かせください。

「『演出脳』を持つ人です。脚本の読み方が僕たちに近い。演じる人物が何をハードルと思い、どう乗り越えようとし、どんな感情を抱き、どこへ向かおうとしているのかを認識している。朝ドラは同じシチュエーションの場面をまとめて撮影することが多いのですが、それぞれの場面でどんな感情でいるべきなのか分かっている。自分の地図をちゃんと持っている人です」

──上坂樹里さんはどんな印象ですか？

「努力家です。二次オーディションで時代劇っぽいお芝居をしてもらった時、座る場面で現代の体育座りをしたので悪い意味で驚きました（笑）。それを上回るほどお芝居が良かったので三次に進んでもらいましたが、その時に『身体が現代劇です。主人公を演じるためには克服する必要があります』と伝えました。彼女は克服するため、撮影前の稽古の時に下駄で稽古場に通っていました。下駄での移動はかなり大変だったと思います」

──撮影現場で見上さんにどんな演出をしていますか？

「『演出・見上』に『演者・見上』を動かしてもらっているような感じです。見上さんには『今の場面はこのように見えています』『こう演じようとしているのかもしれませんが、意図に反してこう見えています』というような話をします。見上さんはその場面が物語のどこに位置し、そこからどう進むのかを理解している。でも、お芝居は1人でやるものではなく周りの役者さんの反応があるので必ずしもプラン通りにならない。そんな時、彼女は演出脳から離れ、いま起きていることにしっかり対応する。その切り替えが早い。僕の経験では役者さんは前者と後者のどちらかに偏るものですが、彼女は両方できる。くるくる回せる。なぜそんなことができるのか謎を解き明かしてみたいです（笑）」

──上坂さんはどうですか？

「上坂さんが演じている直美という人物は複雑で、その時々で言うことが変わります。演じるのはとても難しいですが、彼女は持ち前のひたむきさで、全ての言動を直美に集約させています。その努力も凄いけれど、役柄に入り込んでいく力も凄い。現場では上坂さん本人と話すというより、役柄の直美に『今どう思っていますか？』と話しかける感じです」

──2人に対する演出の仕方が違うのですね？

「2人には違う感覚で語りかけています。同じ言葉は掛けません。僕らが求めるものを導き出すために2パターンの言葉を考えます」

──演出の労力は2倍？

「そうかもしれません（笑）」

──見上さんが演じる、りんという人物の魅力を教えてください。

「テキストに書かれたりんはぼんやりしています。ところが、見上さんが演じると、ご自身の芯の強さが表情に垣間見えて、ぎゅっと締まります。見上さんの特性が生かされています」

──上坂さんが演じる直美の魅力は？

「上坂さんには、ひたむきな努力に表れるような、とてもピュアな部分があります。直美はテキスト通りに演じると、すれた感じになりますが、上坂さんが演じると、直美の良くない言動にもピュアさが垣間見える。役柄に幅が出ます」

──ダブル主演の意味合いをお聞かせください。

「2人の役柄の設定を読んだ人に『逆では？』と聞かれることがあります。見上さんが直美、上坂さんがりんを演じた方が分かりやすいということなのでしょうが、作者の吉澤智子さん、制作統括の松園武大や僕には、テキストの役柄からはみ出してもらいたいという思いがあります。いわゆるバディーものには正反対のパーソナリティーの2人がお互いの足りないところを補いながら進んでいくという側面がありますが、そもそも、正反対のパーソナリティーなんてあるのか、役柄の性格の表現に力点を置かない方がいいのではないか、その役柄らしい人が演じるより違う人が演じた方がいいのではないか？りんはぼんやりしているけれど核心部分に見上さん自身の芯の強さが見える。直美はすれた感じだけれど核心部分に上坂さん自身のピュアさが見える。その方が重層的で面白い。立体的なもの同士が近づいていく感じを出したいと思いました」

──撮影の合間の見上さんはどんな感じですか？

「いろんなことに気づく人です。あっけらかんと笑う裏で、周りをよく観察している感じ。上坂さんより年上で、自分が座長にならないといけないという気持ちがあるのだと思います。現場でみんなが快適に過ごせるように努めて明るく振る舞ってくれていると思います」

──上坂さんはどうですか？

「最初は緊張している様子でしたが、見上さんの気づかいを受けて今は伸び伸びとやっています。スタジオの前室前のソファに2人専用の机が置かれていて、待ち時間は2人で並んで過ごしています。りんと直美の関係のようにフラットにゆったりと話している感じです」

──最後に、物語前半の見どころを教えてください。

「全く違う人生を歩んできた2人が運命の糸で結びつき、全く違う動機で看護師を目指します。2人は急速に物理的に近づきますが、育んできた価値観が異なり、そう簡単にバディー誕生とはなりません。2人がどのように内面的に近づいていくのかが前半の見どころになります。この作品には『ばけばけ』と同じ山を逆側から登るイメージがあります。『ばけばけ』は日常を描くことで日常の尊さを描いていると感じますが、僕たちはある日突然人の命が奪われるという非日常を描くことから日常の尊さを描きます。明治の激動の時代に社会からこぼれ落ちていく人たちに、りんと直美が手を差し出していく物語になります」

◆牧 元一（まき・もとかず） スポーツニッポン新聞社編集局文化社会部。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。