子ども抱っこしたままでOK！【ワークマン】玄関でスッと履ける「名品シューズ」

子どもを抱っこしていると手が塞がり、靴の脱着も一苦労。そんなママたちにこそチェックしてほしいのが【ワークマン】！ 多くの機能性アイテムの中から、手を使わずにスッとはける「楽ちんシューズ」にフォーカスしました。脱ぎ履きのしやすさだけでなく、高反発ソールではき心地もよさそう。名品といえそうなアイテムの魅力をご紹介します。

ふわっと軽い！ ニットスリッポンでお出かけを快適に

【ワークマン】「レディース雲の上ステップインニットスリッポン」\2,500（税込）

ニット素材を使用したこのスリッポンは、かかと部分が高めに設定されており、手を使わずにスルッと履ける仕様になっています。公式サイトによると「足にピタッと寄り添うホールド感」「まるで雲の上を歩いているかのような、ふわふわとしたインソール」とあり、履き心地の良さが期待できます。長時間のお出かけにもぴったりなシューズは、デイリーコーデで重宝しそう。

ストラップタイプで安定感アップ

【ワークマン】「レディースステップインストラップサマー」\2,500（税込）

こちらも同じく手を使わず履けるステップイン仕様のストラップシューズ。タイツやソックスなどをチラっと見せられるデザインも魅力。「サンダルのような涼しさを両立」（公式サイトより）できる一足はこれからの季節に大活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。