今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある2匹の猫ちゃん。投稿主さんによると、こちらの猫ちゃんたちは指示なしでパーフェクトな被写体ポーズをとっていたそうです。

投稿はThreadsにて、7.6万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えました。

【写真：『前世はプロモデル？』いっしょに椅子に座る2匹の猫…あまりにも素敵なポーズ】

きっと前世はプロモデル

今回、Threadsに投稿したのは「ららるあ」さん。登場したのは、長足長毛ミヌエットのららちゃん＆るあちゃんです。

投稿には、一緒に椅子に座っているららちゃんとるあちゃんの姿。ららちゃんは前足をそろえて上品に座り、るあちゃんは前足を少し崩して椅子から片方を垂らしたポーズ。ふたりとも、可愛さ満点なポーズを決めていて、いつでも撮影OKな状態だったようです。もちろん、これは投稿主さんが指示したわけでもありません。言われる前から、撮影ポーズをとれるなんて…きっと、ふたりの前世は売れっ子のプロモデルだったに違いありません。

可愛い猫モデルたちにハートを射抜かれた猫好きたち

椅子に座って、それぞれ可愛いポーズをとっていた、ららちゃんとるあちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「もう目線がプロですね。おしゃれキャット」「美しい」「フォトジェニック大賞」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方たちが、ららちゃんとるあちゃんの可愛さにハートを射抜かれたようですね。

Threadsアカウント「ららるあ」では、猫のららちゃん＆るあちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ふたりの投稿は、どれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ららるあ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。