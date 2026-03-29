「うちの実家ではこうでしたけど（笑）」親戚の前で姑の料理をディスる嫁。言い返してくれたのは？

息子が結婚するとき。どんなお嫁さんがやって来るのか、不安や期待が入り混じることでしょう。しかし、いくら嫁姑関係を良くしようと思っても、相手にその気がなければうまくいきません。

今回は、姑の立場になった筆者の友人が体験した、お嫁さんの“困った話”を紹介します。

良い嫁姑関係を築こうと思ったら……

息子が結婚しました。進学を機に地元を離れた息子は、そこでそのまま就職し、出会った女性とゴールインしたのです。

私自身、嫁姑関係があまり良くなかったため、お嫁さんには絶対に余計なことを言わないようにしようと決意。息子がいるのは遠方だったため、両家の顔合わせをするまで彼女には会ったこともありませんでした。

「仲良くできるかな」とワクワクしながら会った彼女は、何かと「うちの実家ではこうでした」と言う子だったのです。

何かと実家をひいきする嫁

結婚してから、お嫁さんは帰省のたびに自分の実家を挙げ、私の家事や料理をチクチクと否定してきました。私にとっては自分のやり方を否定されているようで、少しずつ心が削られていきました。