敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。MLB公式サイトの記者は球団史上初の快挙を紹介している。

0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。2戦連発となる中越えソロ。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。

MLB公式のサラ・ラングス記者はXで「ムネタカ・ムラカミはケンジ・ジョウジマに次いで、MLB最初の2試合両方でホームランを打った2人目の日本生まれの元NPB選手となった」と投稿。2006年にマリナーズでデビューした城島健司氏以来、20年ぶりの快挙を紹介した。さらに「彼はまた、キャリア最初の2試合でホームランを打ったホワイトソックス史上初の選手となった」と球団初の記録も達成したという。

村上はメジャーデビューとなった26日（同27日）の同カードで初アーチを放つなど2打数1安打1本塁打2四球。この日も第1打席は四球を選んでいた。



（THE ANSWER編集部）