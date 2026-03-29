敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。米実況も「日本のセンセーションが2試合で2本のホームランだ！」と興奮している。

0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。2戦連発となる中越えソロ。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。

試合を中継した米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の実況ジョン・シュリフェン氏は「日本のセンセーション、ムネタカ・ムラカミが2試合で2本のホームランだ！ ホワイトソックスのギャンブルが上手くいっています！」と絶叫。解説のスティーブ・ストーン氏も「センター方向への強烈な一打だった。ラインドライブというよりは、普段彼が良く打つ高い打球だ」と称えた。

村上はメジャーデビューとなった26日（同27日）の同カードで初アーチを放つなど2打数1安打1本塁打2四球。この日も第1打席は四球を選んでおり、ここまで2試合で3打数2安打2本塁打3四球。打率.667、OPSは驚異の3.500と好調なスタートを切っている。



（THE ANSWER編集部）